مدفعية الأرسنال تدك حصون توتنهام بثلاثية قاسية في ديربي لندن

حقق نادي أرسنال فوزا علي نادي توتنهام بثلاثية في الشوط الأول وحافظ عليها حتي نهاية المباراة وتلقت شباكه هدفا واحد في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد علي استاد الأمارات ضمن مباريات الأسبوع السادس للدوري الانجليزي حيث افتتح التسجيل لاعب خط الوسط إميل سميث رو عن طريق أسيست و تمريرة رائعة من اللاعب بوكايو ساكا الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وأرسلها لإميل سميث ليسددها علي يمين الحارس لوريس مفتتحا التسجيل بأول أهداف اللقاء في ال15 دقيقة الأولي من عمر اللقاء.

وسجل الهدف الثاني المهاجم أوباميانج في الدقيقة ال27 عن طريق استغلال هجمة مرتدة سريعة وجدها لاعب خط الوسط إميل سميث صاحب الهدف الأول وانطلق بها لمنطقة جزاء توتنهام وبتمريره لأوباميانج الذي تسلل من مراقبة المدافعين ليضعها قوية علي يسار الحارس لتسكن شباك توتنهام .

لم تفلح محاولات هاري كين في قطع الكرة من اللاعب بوكايو ساكا الذي استحوذ علي الكرة من هجمة مرتدة حاول هاري كين إيفاقها ولكن الكرة كانت حليفة لساكا الذي استحوذ علي الكرة مرة أخري وسددها في الزاوية اليمني .

توتنهام يقلص الفارق عن طريق المهاجم سون الذي سجل هدف في الدقيقة 80 بمساعدة المدافع سيرخيو ريجيلون عن طريق عرضية من جهة اليسار تجد قدم سون ليسددها داخل المرمي مقلصا الفارق لهدفين.