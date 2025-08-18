أخبار الرياضة

مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق التواجد أساسيًا هذا الموسم

أشاد المدير الفني لفريق نانت الفرنسي، البرتغالي لويس كاسترو، بأداء المهاجم المصري مصطفى محمد، رغم خسارة الفريق أمام باريس سان جيرمان بهدف دون رد، ضمن الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

 

وشارك مصطفى محمد أساسيًا في اللقاء، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 79، وقدم أداءً لافتًا نال به ثقة مدربه.

 

 

وقال كاسترو في تصريحات لوسائل الإعلام الفرنسية: “مصطفى محمد يستحق اللعب أساسيًا طوال الموسم، وهو نفس الحال بالنسبة للاعب جيراسي. كلاهما قدّم أداءً جيدًا ويجب منحهما فرصة كاملة لإظهار إمكانياتهما.”

 

وأضاف:”من المهم أن يحصل مصطفى على فرصة حقيقية ليثبت قدراته، وعلى أبلين أن يعمل بجد ليحجز مكانه في التشكيل الأساسي.”

 

وكان مصطفى محمد، صاحب الـ27 عامًا، قد عانى الموسم الماضي من عدم المشاركة بانتظام مع نانت، رغم امتلاكه قدرات هجومية واضحة.

 

ومنذ انضمامه إلى نانت في صيف 2023، شارك المهاجم الدولي المصري في 113 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 8 أهداف أخرى، ويستمر عقده مع الفريق حتى يونيو 2027.

