مدرب فلسطين: أحذر السعودية من الثقة الزائدة في بطولة كأس آسيا 

قام المدير الفني للمنتخب الفلسطيني “مكرم دبوب” بتحذير المنتخب السعودي من الثقة الزائدة خلال منافسات بطولة كأس آسيا والتي تقام في الوقت الحالي داخل قطر.

صورة النجم السعودي سالم الدوسري أثناء سجوده احتفالًا بأحد الأهداف-مصدر الصورة: صفحة تلفزيون فلسطين عبر موقع التواصل فيس بوك

وقد صرح دبوب للصحيفة الشهيرة “الرياضية” قائلًا: يمتلك المنتخب السعودي الكثير من القدرات والمواهب التي تمكنه من صناعة الفارق خلال المباريات في أي وقت.

وأضاف مكرم دبوب قائلًا: بالرغم من الإمكانيات التي يمتلكها المنتخب السعودي، إلا إنني أقوم بتحذيره من الثقة الزائدة مع المنتخبات ذات الصف الثاني والثالث، لأن هذا الأمر قد يكلفه الكثير، مؤكدًا أنه لا توجد أي مباراة سهلة خلال بطولة كأس الأمم الآسيوية.

وأكمل المدير الفني للمنتخب الفلسطيني حديثه: المنتخب السعودي من المنتخبات المرشحة للوصول إلى المربع الذهبي في البطولة الآسيوية، نظرًا لامتلاكه العناصر والامكانيات التي تمكنه من التواجد ضمن المنتخبات الأربعة الكبار.

وأضاف دبوب حديثه قائلًا: المدير الفني للمنتخب السعودي “روبرتو مانشيني” هو مدرب عالمي وله بصماته التدريبية في كافة المحطات التي قام بتدريبها، ولهذا فأنا أتوقع أن يحقق مانشيني النجاح مع المنتخب السعودي.

وفيما يتعلق بعدم قدرة المنتخب السعودي في التفوق على المنتخب الفلسطيني في المواجهة الودية بينهما، فقد صرح قائلًا: لقد كانت مجرد أحد المباريات التجريبية، وكلا المنتخبين كانا حريصين بشدة على سلامة اللاعبين خلال تلك المواجهة، ونحن كمدربين كنا نريد تنفيذ بعضًا من الأفكار بغض النظر عن تحقيق الفوز خلال المباراة، وبالنسبة لي فإن النتيجة خلال تلك المباراة الودية ما هي إلا أمر شكلي فقط.

ويتواجد المنتخب الفلسطيني في منافسات أمم آسيا ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات “هونغ كونغ، الإمارات وإيران”، حيث يطمح فلسطين في تحقيق نتائج إيجابية تمكنه من التأهل للأدوار القادمة بمنافسات البطولة.

حيث ستكون انطلاقة المنتخب الفلسطيني بمنافسات البطولة الآسيوية مساء يوم غد الأحد الموافق الرابع عشر من شهر يناير عندما يواجه المنتخب الإيراني، وذلك في تمام الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

🇮🇷🆚🇵🇸

Preview: Iran vs. Palestine (#AsianCup2023 )

We covered everything you need to know about the first ever competitive match between the two sides.

🔻READ MORE🔻https://t.co/mtoztMRBUl

— Football Palestine (@FutbolPalestine) January 12, 2024