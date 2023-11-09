مدرب فرنسا يكشف عن أسباب استبعاد كانتي بالرغم من تألقه مع نادي الاتحاد!

المدير الفني للمنتخب الوطني الفرنسي، ديديه ديشامب، اتخذ قرارًا مثيرًا بشأن استبعاد نجم وسط نادي الاتحاد، نجولو كانتي، من التشكيلة المشاركة في معسكر المنتخب خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر، ويأتي هذا القرار في إطار الاستعدادات لمباراتي جبل طارق واليونان، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2024.

كانتي لاعب نادي الاتحاد السعودي ومنتخب فرنسا مصدر الصورة: الجول

وعلى الرغم من أداء كانتي المميز مع نادي الاتحاد ومشاركته المستمرة في مباريات الفريق، إلا أن ديديه ديشامب قرر تجاهله في هذه الفترة، ورغم أنه يدرك أهمية كانتي ودوره البارز، إلا أنه يرى أنه بعد نهائيات كأس العالم 2022، ينبغي منح الفرصة لبعض الشبان للعب وتجربة الضغط في المباريات الكبيرة.

كانتي غاب عن تشكيلة المنتخب الوطني في كأس العالم 2022، حيث وصل الفريق الفرنسي إلى المباراة النهائية وفاز بالميدالية الفضية بعد هزيمته أمام الأرجنتين، وفيما يتعلق بمستقبل كانتي مع المنتخب الوطني، أشار ديديه ديشامب إلى أنه لا يزال يعتبره مؤهلًا لتمثيل فرنسا في المستقبل، لكن الخيار حاليًا يميل نحو الاستعانة باللاعبين الأصغر سنًا وأقل تجربة.

وختم ديشامب تصريحه بالقول “كانتي يمتلك خبرة كبيرة في المسابقات الكبرى، وسيكون له دور هام في توجيه الشبان قبل بطولة اليورو”، إن هذا القرار يمثل استراتيجية تطويرية لمنتخب فرنسا، حيث يسعى لتوجيه الأجيال الصاعدة نحو تحقيق النجاح في المستقبل.