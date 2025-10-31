مدرب عربي يقترب من قيادة الزمالك خلفًا ليانيك فيريرا

استقرت إدارة نادي الزمالك المصري برئاسة حسين لبيب، على توجيه الشكر للمدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، بعد تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري الممتاز خلال الأسابيع الأخيرة.

وجاء القرار عقب تعادل الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز، وهو ما أثار استياء جماهير القلعة البيضاء.

تقارير سعودية تكشف المدرب الأقرب

كشفت صحيفة “الميدان السعودية” أن المدرب الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني السابق لنادي الخلود السعودي، بات الأقرب لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الزمالك حسمت قرارها بإقالة فيريرا، وأن بن زكري بات الخيار الأول لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، على أن يبدأ مهمته رسميًا خلال الأسبوع المقبل.

موعد الإعلان الرسمي

وفقًا للتقارير، من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تولي بن زكري المهمة خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يقود الفريق في نصف نهائي كأس السوبر المصري المقام في الإمارات العربية المتحدة.

مواجهة مرتقبة أمام طلائع الجيش

يستعد الزمالك لمواجهة فريق طلائع الجيش يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة الخامسة مساءً.

نبذة عن نور الدين بن زكري

المدرب الجزائري نور الدين بن زكري (مواليد 1964 – باتنة، الجزائر) يمتلك خبرة تدريبية واسعة في الدوريات العربية، حيث سبق له قيادة عدة أندية سعودية منها الفيحاء والخلود، إضافةً إلى تجربته في الدوري الجزائري مع وفاق سطيف.

ويُعرف بن زكري بأسلوبه الحماسي في الملعب وقدرته على تحفيز اللاعبين، إلى جانب خبرته في التعامل مع المواقف الصعبة، وهو ما دفع إدارة الزمالك للتفكير في التعاقد معه لانتشال الفريق من تراجع نتائجه الأخيرة.

ختام الخبر

حتى الآن، لم يُصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا يؤكد التعاقد مع بن زكري، فيما تشير المؤشرات إلى أن الإعلان بات مسألة وقت فقط، بانتظار الاتفاق النهائي بين الطرفين.