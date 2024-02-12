مدرب حرس الحدود: إيقاف القيد يؤثر علينا وانظروا للمحلة

تحدث مدرب نادي حرس الحدود محمد مكي عن أزمة نادي حرس الحدود، حيث أوضح مدرب حرس الحدود في تصريحاته الأزمة التي يواجهها نادي حرس الحدود في الأونة الأخيرة بالمنافسة في دوري المحترفين.

وقال مدرب نادي حرس الحدود محمد مكي في تصريحات خاصة موضحا طبيعة الأزمة التي يواجهها النادي “إيقاف القيد في يناير يؤثر على مستوى الفريق خلال المرحلة الثانية من دوري المحترفين، حيث لم نستطع إلغاء إيقاف القيد بسبب شكوى أحد اللاعبين الأجانب”.

وأضاف المدرب محمد مكي قائلا “تعاقدنا مع لاعبين في يناير، ولكنهم رحلوا بعد فشل قيدهم”.

وأكمل المدرب محمد مكي موضحا حجم الأزمة التي يواجهها النادي “المعاناة مستمرة بالنقص العددي، فالفريق معظم عناصره من الشباب ربما الخبرات تتمثل في وجود أحمد شديد قناوي وأحمد داود ومصطفى جلال وإبراهيم القاضي وفيلكس، بينما العناصر الأخرى معظمها من الشباب”.

وتابع محمد مكي قائلا “محمود ممدوح وكريم عماد تلقوا العديد من العروض بالدوري الممتاز ولكنها لم تتم، ولدينا أكثر من خمس لاعبين عقودهم ستنتهي نهاية الموسم، ولم نجدد تعاقدهم”.

واختتم محمد مكي تصريحاته قائلا “هبطنا مع غزل المحلة وأسوان من الدوري الممتاز، وإذا نظرت للغزل ستجده تعاقد معه 23 لاعبا في بداية الموسم و12 صفقة في يناير”.

وكان نادي حرس الحدود قد تعرض لإيقاف القيد بسبب شكوى أحد اللاعبين الأجانب، ونتيجة لذلك لم يبرم حرس الحدود صفقات خلال شهر يناير.

ويستعد فريق حرس الحدود حاليا لمواجهة بتروجيت في الجولة الأولى للمرحلة الثانية.