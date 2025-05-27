مدرب اليوفي يضع الإدارة في مأزق ويحدد شرط حاسم لقيادة الفريق بمونديال الأندية

في قرار لم يكن متوقعًا إطلاقًا من إدارة السيدة العجوز، وضع إيجور تودور، مدرب يوفنتوس، إدارة النادي شرط حاسم وقوي قبل انطلاق مواجهات كأس العالم للأندية، مؤكداً أنه لن يقود الفريق فى البطولة إذا لم تُحسم مسألة استمراره فى منصبه لما بعد الصيف.

تصريحات قوية للمدرب

وعلق تيودور، فى تصريحات لقناة “سكاي سبورت إيطاليا”، قائلًا “سيتم تحديد الأمر قريباً، وليس بعد كأس العالم للأندية، بل قبلها، لا يمكن أن نذهب إلى هناك ونحن لم نحسم من سيكون المدرب الموسم المقبل، هذا لن يكون تصرفاً جدياً لا من النادي ولا من المدرب”.

وتأتي تصريحات تيودور بعد فوز اليوفي على فينيزيا 3-2 خارج ملعبه، ماجعله ضمن أن يكون مؤهلاً لدوري الأبطال، لكن رغم الإنجاز، أوضح المدرب الكرواتي أن الغموض حول مستقبله لا يمكن أن يستمر حتى البطولة العالمية.

وأضاف تيودور: “أنا سعيد دائماً، وقد حققنا شيئاً مهماً، لكن في هذه المهنة، كل شيء يتوقف على النتائج، يجب أن نجد المتعة في هذا العمل، ومع ذلك، الفوز يبقى أفضل من الخسارة بكل تأكيد”.

تعليق المدير الرياضي

وفي الوقت الذي أكد فيه المدير الرياضي كريستيانو جونتولي أن القرار بشأن بقاء تيودور سيتخذ بعد نهاية الموسم، إلا أن المدرب الكرواتي شدد على ضرورة الحسم قبل دخول تحدي كأس العالم للأندية.

وفي سياق متصل هناك عدة تقارير إعلامية تشير إلى أن إدارة يوفنتوس تفكر جدياً في إعادة أنطونيو كونتي مدرب بنابولي لقيادة الفريق، وهو زميل سابق لتودور ومدرب سابق للسيدة العجوز.