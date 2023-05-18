مدرب الهلال السعودي يستبعد 3 لاعبين قبل مواجهة ضمك في الدوري السعودي

أكدت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، أن الأرجنتيني إيميليانو دياز، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي، قرر استبعاد 3 من نجوم الفريق في المواجهة المرتقبة أمام ضمك في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

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ومن المقرر أن يحل نادي الهلال ضيفًا ثقيلاً على نظيره ضمك، مساء غدًا الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ26 من الدوري السعودي “دوري روشن”.

ويحتل نادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، بفارق 13 نقطة خلف الاتحاد متصدر الترتيب، وسيدخل مباراة ضمك المقبلة باحثًا عن تحقيق الفوز ولا شئ آخر.

استبعاد 3 لاعبين من الهلال قبل مواجهة ضمك

وبحسب ما أكدت عليه صحيفة “الرياضية” السعودية، إيميليانو دياز، مدرب الموج الأزرق، قد قرر استبعاد عبدالله المعيوف وسالم الدوسري وميشيل ديلجادو من قائمة “الزعيم” لمواجهة ضمك، وذلك لأسباب فنية.

ويتولى إيميليانو دياز تدريب الهلال لنهاية الموسم الحالي بدلا من والده ماريانو دياز، الذي عاد قبل أيام إلى الأرجنتين “لأسباب عائلية” كما أعلن النادي في وقت سابق.

وبالإضافة إلى ذلك، تحوم الشكوك حول جاهزية سالم الدوسري، في ظل معاناته من إصابة أبعدته عن “الزعيم” في الفترة الأخيرة.

وفي سياق متصل، أشارت عدة تقارير إعلامية مؤخرا إلى أن الجناح البرازيلي ميشيل ديلجادو يقضي أيامه الأخيرة مع الهلال، ومن المنتظر رحيله عقب نهاية الموسم الحالي.

موعد مباراة الهلال المقبلة مع ضمك في دوري روشن



يستعد الهلال لخوض المواجهة القادمة ضد ضمك في لقاء مؤجل بينهما من الجولة السادسة والعشرين من مسابقة دوري روشن 2022/2023 يوم الجمعة المقبل والموافق 19 من مايو الحالي 2023، ويطلق الحكم صافرة انطلاق المباراة في الساعة:

السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة والقدس الشريف.

الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط ودبي.

السادسة مساءً بتوقيت السودان وليبيا.

الخامسة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال القادمة ضد ضمك في دوري روشن

يمكنكم مشاهدة جميع مباريات الدوري السعودي في الموسم الحالي 2022-23 عبر قنوات شركة الرياضة السعودية SSC وللك ستجد مباراة الهلال ضد ضمك على شاشتها، وبالإضافة إلى ذلك يمكنكم مشاهدة لقاء الهلال ضد ضمك من خلال تطبيق شاهد VIP على الإنترنت.