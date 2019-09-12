مدرب الإسماعيلي: أعرف كل شئ عن أهلي بنغازي وجماهير الدراويش كلمة السر

تحدث المدير الفنى للنادى الإسماعيلى الصربي ميودراج يسيتش عن مواجهة الغد أمام أهلي بنغازي الليبي فى الدور الـ32 من بطولة محمد السادس للأندية الأبطال، خلال المؤتمر الصحفى الذى أنعقد منذ قليل فى النادى الإسماعيلى بالإسماعيلية وقال ” أن الفريق جاهز تماماً لمواجهة الغد، وأنه على دراية تامة بكل كبيرة وصغيرة عن الفريق الليبى خاصة أنه كان قد درب من قبل فى الدورى الليبى عند كان يتولى القيادة الفنية لفريق إتحاد طرابلس وحصل معهم على الدورى الليبى، وكأس ليبيا ، وكأس السوبر الليبى “.







وأكمل يسيتش حديثه عن لقاء الغد قائلاً ” درست فريق أهلى بنغازى من أجل الوصول لأهدافنا غداً وتحقيق فوز مريح يسهل الأمور علينا فى لقاء العودة والصعود للدور المقبل”.







وبسؤال أحد الصحفيين عن مدى أهمية تواجد جمهور الإسماعيلى فى مباراة الغد فرد يسيتش قائلاً ” جماهير الدراويش كبيرة جداً ولها دور كبير فى فوزنا غداً، النادى الإسماعيلى أعرفه جيداً قبل المجئ إليه وأعرف انه فريق كبير، فقد واجهته من قبل عندما كنت مديراً فنياً لفريق الإتفاق السعودى من سنتين، لذلك أنا أتمنى مؤازرة جماهير الدراويش لنا غداً بقوة فهى كلمة السر لفوزنا غداً ” .

الجدير بالذكر أن المباراة تقام غداً على أرض ملعب الإسماعيلية فى السادسة مساءاً .