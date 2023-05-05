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مدرب أوراوا: الهلال فريق صعب وعلينا الحذر طوال المباراة

أحمد مراد

صرح المدير الفني البولندي، مدرب فريق أوراوا الياباني، ماتشي سكورزا، أن الفريق السعودي “الهلال” صعب بشكل كبير، وعلى فريقه أن يكون حذراً طوال المباراة، وكان سكورزا فد صرح من قبل في وقت سابق بأن فرص فوز فريقه بعد التعادل الإيجابي في مباراة الذهاب على ملعب الهلال، قد تضاعفت بشكل كبير.

مدرب أوراوا: الهلال فريق صعب وعلينا الحذر طوال المباراة 1 5/5/2023 - 2:27 م

وقال سكورزا في مؤتمر صحفي عن المباراة المرتقبة، السبت 6 مايو 2023، والتي سيلتقي فيها الهلال أوراوا على ملعب سايتاما 2002 في مدينة سايتاما اليابانية  في إياب نهائي دوري أبطال آسيا “علينا احترام فريق الهلال”.

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ويلتقي غداً السبت مطلع الأسبوع المقبل، نادي الزعيم السعودي مع أوراوا الياباني في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد اقتناص أوراوا التعادل الإيجابي على أرض مضيفه الهلال في الرياض، مطلع الأسبوع الجاري.

وبحسب «الإخبارية»، فقد أكد سكورزا على أن دعم جماهير فريقه ستقوده إلى اللقب هذا العام عن طريق الهلال.

دياز: سنحاول أن نبتعد عن الأخطاء

وصرح المدير الفني الأرجنتيني لنادي الهلال السعودي، رامون دياز “نحن هنا في اليابان للفوز بلقب #دوري_أبطال_آسيا، ومن أجل أن نؤدي مباراة مكتملة، فإننا سنحاول أن نبتعد عن الأخطاء التي ارتكبناها ذهابا من أجل نؤدي مباراة مكتملة”.

وقال المدافع السعودي، علي البليهي”سنحاول إسعاد جماهيرنا ومناصرينا غداً، ومنحهم فرحة كبيرة بالفوز باللقب”، والتقط البليهي ومدربه دياز، عدداً من الصور التذكارية مع كأس آسيا، وكذلك أيضا، التقط الصور والفيديو مدرب أوراوا ومهاجمه مع الكأس.

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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار، مصري الجنسية، خريج آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام، حاصل على دبلوم عام فى التربية جامعة الأزهر، حاصل على دبلوم مهني في التربية الخاصة.

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