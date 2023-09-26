مدرب أهلي جدة يتخذ قراراً جديداً بشأن إدوارد ميندي حارس الفريق بعد أخطائه الفادحة أمام النصر

كشفت بعض التقارير الصحفية السعودية بأن مدرب نادي أهلي جدة ماتياس يايسله اتخذ قراراً جديداً بشأن الحارس السنغالي إدوارد مندي حارس مرمى الفريق الأول بعد أخطائه الكارثية خلال الفترة الماضية مع النادي.

مصدر الصورة: موقع بطولات

هذا بعدما تعرض الحارس السنغالي للكثير من الانتقادات في الفترة الماضية من قبل جماهير النادي بسبب الأداء الكارثي للاعب في المباريات السابقة حيث استقبلت شباكه 13 هدف في سبع مباريات فقط مع الفريق.

قرار مدرب الأهلي

وكشفت التقارير الصحفية السعودية بأن المدرب الألماني قرر تطبيق تدريبات إضافية للحارس السنغالي إدوارد مندي بعد هذه الأخطاء الفادحة التي تسبب فيها والتي كان بعضها سبباً في خسارة الفريق، كذلك أضافت التقارير بأن إدارة نادي أهلي جدة تفكر في عودة الحارس محمد الربيعي لخدمة حراسة المرمى في الفريق حتى انطلاق فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

مباراة النصر والأهلي

والجدير بالذكر أن الحارس السنغالي لم يستطع الحفاظ على نظافة شباكه إلا في مباراتين فقط مع الفريق وبالتالي لم يظهر اسمه في التشكيلة المثالية لكافة جولات الدوري الماضية، هذا وقد خسر أهلي جدة أمام نادي النصر في قمة مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة وكان بعض أهداف هذا اللقاء من أخطاء الحارس السنغالي مما أدى إلى بقاء النادي الأهلي في المركز السادس من ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من خمس انتصارات وخسارتين واستطاع الفريق تسجيل 16 هدف خلال المباريات السبعة الماضية بينما تلقت شباكه 13 هدف.