مدحت شلبي يثير الجدل في الدوري السعودي بعد خطأ عفوي

آثار المعلق الرياضي المصري مدحت شلبي الجدل في دوري روشن السعودي لكرة القدم، وذلك بسبب خطأ عفوي أثناء تعليقه على مباراة الاتحاد السعودي ونادي أبها الرياضي، اليوم الجمعة، حيث أخطأ شلبي وقال الاتحاد السكندري بدلًا من الاتحاد السعودي، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع.

مدحت شلبي_ مصدر الصورة جريدة الشروق

والجدير بالذكر، أن المعلق مدحت شلبي يمتلك العديد من التعليقات الرياضية الساخرة والتي يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي، وهذا الأمر جعله من أشهر المعلقين الرياضيين في الوطن العربي، فعندما سجل محمد صلاح في شباك منتخب البرتغال عام 2018 علق مدحت شلبي على هذا الهدف قائلًا: “إذا كان عندهم كريستيانو عندنا صلاحيانو”.

مدحت شلبي يخطئ بنطق اسم الاتحاد السعودي ويقول الاتحاد السكندري 💛💀

pic.twitter.com/JdAPLVAvzG — عمرو (@bt3) November 10, 2023

واستطاع نادي الاتحاد السعودي تحقيق الفوز على نادي أبها بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ليرتفع ترتيب نادي الاتحاد من المركز السادس إلى المركز الخامس برصيد 24 نقطة، بينما يظل نادي أبها في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

واستطاع اللاعب الفرنسي “كريم بنزيما” تسجيل ثلاثة أهداف خلال هذا اللقاء، ليصعد إلى المركز الثالث من هدافي الدوري السعودي للمحترفين، ويأتي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي في صدارة هدافي الدوري برصيد 12 هدف، بينما في المركز الثاني ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال برصيد 10 أهداف.