أخبار الرياضة

مدحت شلبي.. هل يعلق على مواجهة الأهلي واتحاد جدة؟

أحمد علي

الجماهير العربية على موعد مع قمة مثيرة وحماسية، تجمع الأهلي المصري بنظيره اتحاد جدة السعودي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2023، والمُقامة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية.

ويبحث الثنائي عن تحقيق الفوز خلال المواجهة المرتقبة، حيث يرغب الفريق السعودي في تحقيق الانتصار من أجل الصعود للدور نصف النهائي ومن ثم المنافسة على لقب البطولة.

فيما سيعمل الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي في تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم، وذلك من أجل تصحيح المسار والعمل على الوصول بعيدًا في هذه البطولة.

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة

من المقرر أن تنطلق مواجهة الأهلي واتحاد جدة في الثامنة من مساء الليلة الجمعة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي يستضيفها ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة

تُنقل مواجهة الأهلي أمام اتحاد جدة السعودي عبر شبكة قنوات ssc السعودية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة خلال هذه النسخة 2023.

معلقو مباراة الأهلي واتحاد جدة

وكانت شبكة قنوات ssc قد أعلنت عن تعليق المعلق السعودي فهد العتيبي على قناة SSC Sport HD 1، بينما سيقوم مدحت شلبي بالتعليق على قناة SSC Sport HD 5.

مدحت شلبي يعلق على مباراة الأهلي واتحاد جدة

مدحت شلبي يهاجم موديست

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of أحمد علي
أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل