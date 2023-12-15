مدحت شلبي.. هل يعلق على مواجهة الأهلي واتحاد جدة؟

الجماهير العربية على موعد مع قمة مثيرة وحماسية، تجمع الأهلي المصري بنظيره اتحاد جدة السعودي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2023، والمُقامة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية.

ويبحث الثنائي عن تحقيق الفوز خلال المواجهة المرتقبة، حيث يرغب الفريق السعودي في تحقيق الانتصار من أجل الصعود للدور نصف النهائي ومن ثم المنافسة على لقب البطولة.

فيما سيعمل الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي في تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم، وذلك من أجل تصحيح المسار والعمل على الوصول بعيدًا في هذه البطولة.

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة

من المقرر أن تنطلق مواجهة الأهلي واتحاد جدة في الثامنة من مساء الليلة الجمعة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي يستضيفها ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة

تُنقل مواجهة الأهلي أمام اتحاد جدة السعودي عبر شبكة قنوات ssc السعودية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة خلال هذه النسخة 2023.

معلقو مباراة الأهلي واتحاد جدة

🚨🎥ثلاثيه الهلال في مرمى التعاون بصوت مدحت شلبي pic.twitter.com/d79AVfMMmN — المدرج الهلالي (@Almodrjalhilali) December 11, 2023

وكانت شبكة قنوات ssc قد أعلنت عن تعليق المعلق السعودي فهد العتيبي على قناة SSC Sport HD 1، بينما سيقوم مدحت شلبي بالتعليق على قناة SSC Sport HD 5.

يوم المباراة ⚽

الأهلى يواجه اتحاد جدة فى الدور الثاني من مباريات كأس العالم للأندية 🏆

🏟️ | استاد مدينة الملك عبدالله " الجوهرة المشعة "

⏰ | 8:00 مساءًا بتوقيت القاهرة

⌚ | 9:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة

🎙️ | فهد العتيبي ⬅️ 📺 SSC Sport HD 1

🎙️ | مدحت شلبي ⬅️ 📺 SSC Sport HD… pic.twitter.com/GhVShs471n — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) December 15, 2023

مدحت شلبي يعلق على مباراة الأهلي واتحاد جدة

على طريقة فيلم رصاصة في القلب.. مدحت شلبي محتار بين قلبه وحبيبه 😂 مدحت شلبي يرد على سؤال وصفه بالخبيث قبل المواجهة المرتقبة بين الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية 🤔😅pic.twitter.com/BQkRBPlKVG — حَتْحُوت (@HHathout) December 12, 2023

مدحت شلبي يهاجم موديست