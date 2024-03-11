مدحت شلبي: إذا تم توقيع عقوبة على شيكابالا ستنصب على مباريات كأس مصر فقط

الإعلامي الشهير مدحت شلبي يكشف، مفاجأة بخصوص العقوبة التي سوف يتم توقيعها على محمود عبد الرازق “شيكابالا”، لاعب نادي الزمالك وقائد الفريق، وذلك بعد الواقعة المثيرة للجدل مع جماهير النادي الأهلي خلال لقاء القمة في نهائي كأس مصر والذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

شيكابالا وجمهور الأهلي- المصدر: "انستجرام"

ومن جانبه فقد صرح مدحت شلبي قائلا، أنه سوف يتم توقيع عقوبة على قائد نادي الزمالك شيكابالا، وفقا للتقرير الذي أعده عادل محفوظ، مراقب المباراة الذي قام بتقديمه يوم أمس الأحد “.

وقد كشف مدحت شلبي” أنه في حال تم توقيع عقوبة على شيكابالا، سوف تنصب على مباريات كأس مصر فقط دون غيرها “.

إشارات مسيئة للجماهير

من ناحية أخرى فقد التقطت كاميرات المباراة صورا للاعب” شيكابالا بعد انتهاء أحداث مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والتي أقيمت على إستاد الأول بارك في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهو يقوم بتوجيه إشارات مسيئة لجماهير النادي الأهلي، وذلك أثناء حفل توزيع جوائز البطولة.