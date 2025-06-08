مدحت العدل يرد على زيزو بخصوص عقد الشباب السعودى

رد الكاتب والسيناريست مدحت العدل، عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنادي الزمالك، على التصريحات التي أدلى بها أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك السابق، ولاعب الاهلى الحالى.

هذه التصريحات التي تحدث فيها عن تلقيه عرض من نادي الشباب السعودي، وهاجم من خلالها مجلس إدارة الزمالك.

وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، وصف العدل تلك التصريحات بأنها “محاولة لتزييف الحقائق وتبييض المواقف”، مؤكدًا أن العرض المزعوم لم يكن جدياً.

وقال العدل : العرض الذي تم الحديث عنه يعود إلى يناير 2024، وكان بقيمة 6 ملايين دولار تُسدد على مدار عام كامل، في وقت كانت فيه إدارة النادي لا تزال جديدة ولم يمر على تسلمها المسؤولية سوى شهرين. كما أن قيمة الدولار وقتها كانت 29 جنيهًا.

وتابع : من غير المنطقي أن يقوم المجلس ببيع أفضل لاعبي الفريق في منتصف الموسم، خاصة وأن الفريق كان ينافس وقتها على جميع البطولات، سواء الدوري أو الكونفدرالية، كما أن المهلة للرد على العرض لم تتجاوز 24 ساعة، ما يشير إلى أنه لم يكن عرضًا جادًا، بل هدفه الضغط والتشويش على الإدارة.

وشدد العدل على أن “الحقيقة المؤكدة”، على حد وصفه، تتمثل في وجود عرض من أحد أندية الدرجة الثانية السعودية، وهو ما كان أكثر واقعية.

وختم تصريحاته برسالة إلى اللاعب المعني قائلاً:

أنصحه بالتركيز على مستقبله وعدم الانجراف خلف روايات غير دقيقة، فالجمهور أصبح أكثر وعياً، ولا تنطلي عليه مثل هذه التمثيليات.