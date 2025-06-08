أخبار الرياضة

مدحت العدل يرد على زيزو بخصوص عقد الشباب السعودى

أحمد المدبولي

رد الكاتب والسيناريست مدحت العدل، عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنادي الزمالك، على التصريحات التي أدلى بها أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك السابق، ولاعب الاهلى الحالى.

 

هذه التصريحات التي تحدث فيها عن تلقيه عرض من نادي الشباب السعودي، وهاجم من خلالها مجلس إدارة الزمالك.

 

وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، وصف العدل تلك التصريحات بأنها “محاولة لتزييف الحقائق وتبييض المواقف”، مؤكدًا أن العرض المزعوم لم يكن جدياً.

وقال العدل : العرض الذي تم الحديث عنه يعود إلى يناير 2024، وكان بقيمة 6 ملايين دولار تُسدد على مدار عام كامل، في وقت كانت فيه إدارة النادي لا تزال جديدة ولم يمر على تسلمها المسؤولية سوى شهرين. كما أن قيمة الدولار وقتها كانت 29 جنيهًا.

 

وتابع : من غير المنطقي أن يقوم المجلس ببيع أفضل لاعبي الفريق في منتصف الموسم، خاصة وأن الفريق كان ينافس وقتها على جميع البطولات، سواء الدوري أو الكونفدرالية، كما أن المهلة للرد على العرض لم تتجاوز 24 ساعة، ما يشير إلى أنه لم يكن عرضًا جادًا، بل هدفه الضغط والتشويش على الإدارة.

 

وشدد العدل على أن “الحقيقة المؤكدة”، على حد وصفه، تتمثل في وجود عرض من أحد أندية الدرجة الثانية السعودية، وهو ما كان أكثر واقعية.

 

وختم تصريحاته برسالة إلى اللاعب المعني قائلاً:

أنصحه بالتركيز على مستقبله وعدم الانجراف خلف روايات غير دقيقة، فالجمهور أصبح أكثر وعياً، ولا تنطلي عليه مثل هذه التمثيليات.


قد يهمك:

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.