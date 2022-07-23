مدة غياب محمد شريف مهاجم النادي الأهلي

يعاني النادي الأهلي في الفترة الأخيرة من كثرة الإصابات، وأدى ذلك إلى نقص كبير في عدد لاعبي النادي الأهلي خاصةً في الخط الامامي، ويفقد الأهلي كل مباراة لاعب أو اثنين تقريباً بسبب الإصابات المتنوعة والمختلفة، وتعرض اللاعب محمد شريف مهاجم النادي الأهلي مؤخراً للإصابة وخرج مصاباً في مباراة الأهلي الأخيرة أمام نادي الزمالك في نهائي كأس مصر الذي تفوق فيه نادي الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف وتُوج ببطولة كأس مصر.

إصابة محمد شريف ومدة غيابه

ونضم شريف إلى قائمة المصابين في النادي الأهلي حيث اثبتت الاشاعات أن اللاعب يعاني من مزق في العضلة الضامة، ومن المتوقع أن يغيب اللاعب بسبب هذه الإصابة لمدة تتراوح بين أربعة أسابيع إلى ستة أسابيع، وكان قد غادر اللاعب محمد شريف في مباراة النادي الأهلي مع الزمالك في الدقيقة 20 بعدما سقط على الأرض ونزل بدلاً منه اللاعب حسام حسن الذي أحرز هدف الأهلي الوحيد في اللقاء.

إصابات النادي الأهلي في الفترة الأخيرة

وتعتبر إصابة شريف ليست الأولى هذا الشهر حيث تعرض من قبل اللاعب طاهر محمد طاهر إلى إصابة بمزق في العضلة الأمامية والتي يغيب على إثرها عن المباريات منذ أكثر من أسبوعين، ومن المتوقع أن يعود بعد أسبوعين أخرين، كما هو الحال لبيرسي تاو الذي يغيب منذ أكثر من شهر، بالإضافة إلى حسين الشحات التي تصل مدة غيابه إلى شهرين أو أكثر بسبب قطع في غضروف الركبة.