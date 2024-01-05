مهاجم مانشستر يونايتد على أعتاب الدوري السعودي في انتقالات يناير

كشفت تقارير صحفية فرنسية، بأنه قد اقترب الفرنسي أنتوني مارسيال، الجناح المهاجم لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر، من أجل والانضمام إلى أحد الأندية السعودية خلال الميركاتو الشتوي الجاري “يناير 2024”.

أنتوني مارسيال - مصدر الصورة: موقع بطولات

ولا يحصل أنتوني مارسيال على فرص كافية للمشاركة مع مانشستر يونايتد طوال الموسم الحالي، بسبب مستوياته المتواضعة مع تعرضه للعديد من الإصابات بصورة متكررة.

أنتوني مارسيال على رادار الدوري السعودي

ووفقا لما ذكره موقع “Onefootball” العالمي، فإن أنتوني مارسيال على وشك الرحيل عن مانشستر يونايتد؛ إذ تشير التقارير إلى أنه وافق على الشروط الشخصية لمضاعفة راتبه الحالي مع أحد الأندية السعودية.

وأضاف التقرير بأن النادي السعودي الذي لم يذكر اسمه في التقرير، مستعد لتقديم زيادة كبيرة في راتب اللاعب الشخصي، ويعتمد رحيل مارسيال على موافقة مسؤولي مانشستر يونايتد.

وذكرت تقارير سابقة بأن نادي الاتفاق الذي يشرف على تدريبه المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، يدرس ضم أنتوني مارسيال، وتقديم عرض له بقيمة 10 ملايين يورو خلال الموسم الجديد.

مسيرة تين هاج مع مانشستر يونايتد

يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء عقد اللاعب في يونيو المقبل، وليست لديه النية لتجديد عقده مع النادي الإنجليزي، الذي يتولى تدريبه الهولندي إريك تين هاج.

ويلعب مارسيال صاحب الـ 27 عامًا لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ سبتمبر 2015، وأعير لإشبيلية في يناير 2022 لمدة موسم واحد.

وسبق لأنتوني مارسيال اللعب أيضًا لأندية موناكو وأولمبيك ليون في فرنسا، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 15 مليون يورو.