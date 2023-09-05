«مدافع قوي».. الاتحاد يقدم عرض رسمي لضم نجم باريس سان جيرمان

قدم نادي الاتحاد السعودي عرضًا رسميًا للتعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل تدعيم صفوف النمور بصفقة قوية نسبيًا قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي.

لاعبو باريس سان جيرمان خلال إحدى مباريات الدوري الفرنسي الموسم الحالي 2023-2024 - المصدر: l'equipe

وتسابق إدارة أنمار الحائلي في الاتحاد الوقت من أجل حسم أي صفقة ترضي غضب جماهير العميد، بسبب الفشل المتكرر في ضم أي لاعب عالمي هذا الصيف بعد التعاقد مع كريم بنزيما.

الشرق الأوسط: الاتحاد قدم عرضًا من أجل ضم كيمبيمبي

وأكدت صحيفة الشرق الأوسط السعودية بأن نادي الاتحاد قدم عرضًا رسميًا لباريس سان جيرمان، للتعاقد مع الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي، مدافع الفريق الباريسي.

🚨🚨🚨🚨🚨 عاجل – الشرق الاوسط:#الاتحاد يقدم عرض رسمي لـباريس سان جيرمان من اجل كيمبيبي pic.twitter.com/yf52PFNv6Q — ITTI MANIA – اتي مانيا (@IttiMania) September 4, 2023

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد طالب من إدارة باريس سان جيرمان بضرورة الموافقة على العرض المقدم لضم كيمبيمبي، نظرًا للحاجة الماسة للتعاقد مع مدافع قبل 48 ساعة من إغلاق الميركاتو الصيفي في المملكة السعودية.

وبررت مصادر لصحيفة الشرق الأوسط رغبة الاتحاد في ضم كيمبيمبي بسبب تعرض المدافع المصري أحمد حجازي إلى الإصابة بالقطع في الرباط الصليبي، مما يبعده عن الظهور في المباريات لمدة لن تقل عن 6 أشهر.

الهلال يرفض عرض الاتحاد لضم الدوسري

وواصلت صحيفة الشرق الأوسط بأن نادي الاتحاد تقدم بعرض رسمي لنادي الهلال من أجل التعاقد مع سالم الدوسري، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت الصحيفة عن موقف إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل من بيع أهم نجوم الدوري والمنتخب السعودي إلى صفوف الاتحاد، والذي جاء بالرفض القاطع.