محمود كهربا بعد فوز الأهلى أمام بيراميدز بالسوبر: تحدثت مع رمضان صبحي بعد المباراة وكان لازم أطيب خاطرهم

تحدث نجم المارد الأحمر “محمود كهربا” عن السبب وراء ذهابه إلى دكة بدلاء لاعبي نادي بيراميدز عقب إنتهاء المباراة ومصافحتهم، وذلك بعد إنتصار الأهلى يوم أمس الجمعة 6 مايو بهدف نظيف أحرزه علي معلول من علامة الجزاء وتحقيق لقب السوبر المصري، في اللقاء الذي أقيم بدولة الإمارات على ملعب هزاع بن زايد.

يا لها من ليلة رائعة ❤️🦅 pic.twitter.com/kBSWYLEM8s — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 5, 2023

وصرح كهربا قائلًا: كلن لازم أروح للاعبي بيراميدز بعد المباراة وأطيب خاطرهم، مفيش أي مشاكل بيني وبينهم والروح الرياضية دائمًا هي الأهم في كرة القدم.

وأكمل كهربا حديثه قائلًا: سعيد للغاية بتواجدي في مركز الهجوم، وجميع زملائي في النادي الأهلى يساعدوني كثيرًا على التألق، والمدير الفني للمنتخب المصري “فيتوريا” يتابعني في الفترة الحالية.

ويخوض الأهلي المواجهة القادمة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز أمام نادي حرس الحدود وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 9 مايو 2023، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

ويحتل المارد الأحمر صدارة جدول الترتيب برصيد 53 نقطة بعدما خاض 21 مباراة فقط، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة بعدما خاض 25 مباراة.