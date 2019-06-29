محمود تريزيجيه … الحصان في لعبة الشطرنج

بقلم : خالد صلاح عبد الرحيم

تريزيجيه الحصان في لعبة الشطرنج الجناح الذي يتحرك علي شكل حرف L يقطع للداخل ثم يقوم بالتصويب أو صناعة اللعب علي الجهة الأخري بالأضافة لمجهوده الرائع في مساندة الظهير دفاعياً وفي لحظة يرتد هجومياً وبذلك هو يتحرك ثلاث مربعات الطرف التكتيكية طولياً ” الدفاعي – الوسط – الهجومي” و6 مربعات الملعب المركبة رقمياً من 18لــ3 ، ويمتاز تريزيجيه على التجاوز بالمهارات الخاصة والمراوغة والقفز فوق اللاعبين التي تعترض حركته من منتصف الملعب والذهاب نحو المرمي ، ويمتلك الدهاء الخططي في كيفية الحصول علي فولات .

اللاعب الجوكر من حظ المدرب لقدرته علي شغل أكثر من مركز في الملعب ، ويجعل خيارات المدرب كبيرة في تحديد اللاعبين علي الدكة وفي التغييرات لوجود لاعب في الملعب قادر علي وضعه في مركز ثاني وثالث في الملعب وهذا ما يتوفر في المصري ، ونحن لم نخرج كل ما لدي تريزيجيه لأن التوظيف الأمثل له هو لاعب وسط ثالث مائل قليلاً علي اليسار وهذا الدور قام به مع الأهلي يعرف بإسم “مركز جناح الوسط أو الريشة الذي يتحرك من العمق للطرف ” وممكن يؤدي دور 8.5 اللاعب اللي بيلعب بين المركزين 8 و 10 لاعب كما ويسمى Advanced Midfielder او لاعب الوسط المتطور ووظيفته في الاساس هي ربط الدفاع بالهجوم بشكل مباشر .

وسيكون أكثر فاعلية وخطورة علي المرمي لسرعتة في الأرتداد من الهجوم للدفاع والعكس وبذلك أنت أطلقت الأكسجين داخل الملعب لاعب سريع ومهاري وقادر علي صناعة اللعب والتحرك في كل مكان بالملعب ثم العودة لمساندة الدفاعية والأهم خروج الهجمة بسلام من الخلف في عملية التحضير لأن تريزيجيه قادر علي الارتجال بالكرة ومن الصعب إستخلاص الكرة من بين قدميه ، وهذا المركز قام به دي مارايا مع الريال2014 بأوامر من الملهم أنشلوتي ليظهر نسخة رائعة من الأرجنتيني .

ولو قمنا بتقييم محمود تريزيجيه في عدة نقاط ” المهارة – السرعة – الدريبل – التصويب – الأحتفاظ بالكرة – التسليم والتسلم تحت ضغط – التحركات – الصرعات الهوائية والأرضية ” سنجد أن تريزي قادر علي اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب ” Wing back أو جناح المتأخر دوره بيكون أكثر على الخط سواء دفاعياً او هجومياً في رسم 3-4-3 ، وجناح الخط رقم 7 Winger السبعة الكومي الجناح الذي يتفوق في موقف 1 ضد 1 ويفتح الملعب عرضياً وينهي الهجمة بشكل سليم ، والــInside Forward أو رقم 7.5 أو الأنتريور الجناح الداخلي الذي يتحرك في الـHalf spaces هي المساحات الشاغرة بين الظهير وقلب دفاع الخصم وبيقدر يوصل للمرمى بشكل عمودي .

هناك 3 ديفوهات في سيستم تريزيجيه وهو يعمل علي العلاج ” القدرة علي إتخاذ القرار الصحيح بالنسبة لموقف اللعبة – أحراز الأهداف – وكيل أعماله ” وفي هذة البطولة تريزيجيه أحرز هدف مميز في أول مباراة ويجتهد علي اتخاذ القرار وقام بصناعة هدف لصلاح ،وأعتقد هذة البطولة هي الأنطلاقة في مستقبل المصري للذهاب لدوري كبير في أوروبا ونأتي للنقطة الأهم وهو وكيل أعماله الغير قادر علي تسويق الاعب لدوري أكبر وهذا ما يعطل مسيرة اللاعب ويضيع من عمره في دوريات صغيرة ومن الضروري البحث عن وكيل أعمال يقدر قيمة اللاعب ويضعه في الدوري المناسب لإمكانياته الفنيه .

تريزيجيه لم يأخذ حقه الاعلامي بالرغم انه لاعب عظيم ، مع أن تريزيجيه لاعب كبير وواعد ويقوم بمجهودات كبيرة مع منتخب مصر ويحارب من أجل التطور الاستمرار والذهاب لفريق أكبر ودوري جيد في أوروبا ، لو تحدثنا عن اللاعب الجوكر نجد أن تريزيجيه كنز تكتيكي ويحتاج فقط لدوري أكبر ويحتاج للدعم الاعلامي .

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