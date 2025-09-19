مجدى عبد الغنى يحسم موقفة من الترشح على رئاسة النادى الاهلى

أكد مجدي عبدالغني لاعب الأهلي السابق أنه لا ينوي الترشح في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة.

وشدد على أن قراره هذا نهائي خاصة في حال خوض محمود الخطيب السباق الانتخابي.

وأوضح عبدالغني عبر تصريحات تلفزيونية له أنه لا يمكن أن يقف في منافسة انتخابية أمام محمود الخطيب، مشدداً على أن العلاقة التي تجمعهما داخل النادي الأهلي قائمة على التقدير والاحترام المتبادل.

وأشار إلى أن مكانة كل من الخطيب وعبدالغني داخل الأهلي، بالإضافة إلى حبهم الكبير للنادي، أكبر من الدخول في أي صراع انتخابي قد يضر باستقرار القلعة الحمراء.

وفي سياق آخر أكد مجدى عبد الغنى أن هناك حاجة ماسة لإعادة فرض الضوابط داخل غرفة الملابس من أجل استعادة الانضباط والنتائج المميزة.