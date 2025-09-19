أخبار الرياضة

مجدى عبد الغنى يحسم موقفة من الترشح على رئاسة النادى الاهلى

أحمد المدبولي

أكد مجدي عبدالغني لاعب الأهلي السابق أنه لا ينوي الترشح في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة.

 

وشدد على أن قراره هذا نهائي خاصة في حال خوض محمود الخطيب السباق الانتخابي.

 

وأوضح عبدالغني عبر تصريحات تلفزيونية له أنه لا يمكن أن يقف في منافسة انتخابية أمام محمود الخطيب، مشدداً على أن العلاقة التي تجمعهما داخل النادي الأهلي قائمة على التقدير والاحترام المتبادل.

 

وأشار إلى أن مكانة كل من الخطيب وعبدالغني داخل الأهلي، بالإضافة إلى حبهم الكبير للنادي، أكبر من الدخول في أي صراع انتخابي قد يضر باستقرار القلعة الحمراء.

 

وفي سياق آخر أكد مجدى عبد الغنى أن هناك حاجة ماسة لإعادة فرض الضوابط داخل غرفة الملابس من أجل استعادة الانضباط والنتائج المميزة.

أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


