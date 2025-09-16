رسالة أحمد شوبير لـ محمود الخطيب : خليك هنا وبلاش تفارق

وجه الاعلامى أحمد شوبير رسالة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد إعلانه عدم الترشح مجدداً لرئاسة النادي الأهلي.

الأهلى الذى يعانى على المستوى الفني في الفترة الأخيرة وجه شوبير رسالة إلى محمود الخطيب.

وأكد شوبير في رسالته للخطيب أن النادي الأهلي في حاجة لوجودة، مشدداً على أن مكانه الطبيعي هو مقعد القيادة.

وقال شوبير في تصريحاته : بقول للكابتن الخطيب ناديك يناديك، وطالما حالتك الصحية جيدة وتسمح بالعمل، فأنت الأحق بالوجود في مقدمة الصفوف لقيادة النادي.

وأضاف : الخطيب هو القائد وصاحب الشخصية المؤثرة، والجماهير وأبناء الأهلي يتابعون خطواته دائما، وأينما يتجه يكون الجميع خلفه.

وشدد شوبير على أن بقاء الخطيب في موقعه يمنح استقرار كبير للنادي الأهلي، ويعزز من قوة الفريق على المستويين الإداري والرياضي.

واختتم رسالته قائلاً : لا تترك ناديك ولا تتخلى عن مقعدك، استمر في القيادة والتوجيه، فـ الأهلي يحتاج إلى حضورك الدائم، كابتن خطيب خليك هنا وبلاش تفارق.