تعليق محمد بركات على قرار محمود الخطيب بـ إعتزال العمل العام

أحمد المدبولي

أعرب محمد بركات نجم الأهلي السابق عن اندهاشه من قرار محمود الخطيب رئيس النادي بالابتعاد عن العمل العام، وعدم ترشحه مرة أخرى للانتخابات فى النادى الاهلى.

 

وأكد بركات أن القرار كان بمثابة المفاجأة للجميع نظراً لما يمثله الخطيب من قيمة كبيرة داخل القلعة الحمراء، بعدما خدم النادي لأكثر من 50 عام كلاعب ومدير كرة وعضو مجلس إدارة ورئيس للنادي.

 

وقال بركات : إن حديث الخطيب مع لاعبي الفريق أمس ترك صدى واسع بينهم، مشيراً إلى أن الأهلي يمثل أهمية للجميع، لكن صحة الخطيب تظل أغلى وأهم من أي منصب.

 

وأضاف : رئيس الأهلي كان يضغط على نفسه كثيراً في الفترة الماضية، حيث كان يعود سريعاً من رحلاته العلاجية من أجل التواجد مع الفريق لكونه القائد والرمز، موضحًا أن غيابه المفاجئ أمر صعب على النادي وجماهيره.

 

واختتم بركات تصريحاته بالتأكيد على أمنيته أن يعيد الخطيب النظر في قراره، دون أن يكون ذلك على حساب حالته الصحية، لافتاً إلى أن تأجيل صدور البيان قبل إعلانه النهائي زاد من قلقه ومخاوفه.

أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


