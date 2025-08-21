أخبار الرياضة

موقف محمد على بن رمضان من مباراة غزل المحلة القادمة

أحمد المدبولي

اطمأن الجهاز الفني للنادي الأهلي على جاهزية لاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضان للمشاركة في مواجهة غزل المحلة.

 

هذه المباراة المقررة يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

 

وكان بن رمضان قد تعرض لكدمة في الركبة خلال مشاركته أمام فاركو بالجولة الماضية ما أثار بعض القلق حول موقفه الطبي.

 

وخضع اللاعب لفحص طبي شامل أثبت أن إصابته بسيطة ولا تستدعي القلق ليدخل بعدها في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

 

وبذلك تأكدت جاهزية بن رمضان للمشاركة في المباراة وهو ما منح الجهاز الفني دفعة معنوية قوية قبل مواجهة المحلة.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


