موقف محمد على بن رمضان من مباراة غزل المحلة القادمة

اطمأن الجهاز الفني للنادي الأهلي على جاهزية لاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضان للمشاركة في مواجهة غزل المحلة.

هذه المباراة المقررة يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وكان بن رمضان قد تعرض لكدمة في الركبة خلال مشاركته أمام فاركو بالجولة الماضية ما أثار بعض القلق حول موقفه الطبي.

وخضع اللاعب لفحص طبي شامل أثبت أن إصابته بسيطة ولا تستدعي القلق ليدخل بعدها في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

وبذلك تأكدت جاهزية بن رمضان للمشاركة في المباراة وهو ما منح الجهاز الفني دفعة معنوية قوية قبل مواجهة المحلة.