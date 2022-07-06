محمد عبدالمنعم يعود لقيادة خط دفاع الأهلي أمام فيوتشر بعد إنتهاء الإيقاف

يعاني النادي الأهلي في الفترة الأخيرة من لقاءات الدوري المصري الممتاز حيث يستمر الأهلي في فقد النقاط والابتعاد عن صدارة الترتيب، وتعادل النادي الأهلي أمس مع نادي الجونة في المباراة التي أُقيمت بينهما على ستاد سيد بشارة بالغردقة في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة في الدوري المصري الممتاز، وكان قد خسر الأهلي المباراة التي سبقت الجونة أمام نادي سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

عبدالمنعم يعود لتدعيم دفاع الأهلي أمام فيوتشر

وفي ظل الأخطاء الدفاعية لخط دفاع النادي الأهلي والغيابات المؤثرة بسبب الإصابات والإيقاف، يعود اللاعب المصري محمد عبدالمنعم لتدعيم خط دفاع الأهلي بعد تعرضه لللإيقاف لمباراة واحدة بسبب بحصوله على ثلاثة إنذارات، يذكر أن خط دفاع الأهلي يعاني من نقص في عدد اللاعبين وذلك بسبب إصابة المدافع ياسر إبراهيم واستبعاد المغربي بدر بانون واقتراب رحيله إلى نادي قطر القطري.

الأهلي يلاقي فيوتشر في مباراة تحديد المصير

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة صعبة مع فريق فيوتشر إف سي المُنتعش بعد صعوده إلى نهائي كأس رابطة الأندية، وصعوده إلى بطولة الكونفدرالية لتمثيل مصر العام القادم، ويحتل نادي فيوتشر المركز الرابع في الدوري المصري الممتاز، وقدم مستويات هائلة بعد صعوده من دوري الدرجة الثانية وتدعيم جميع خطوطه بصفقات قوية من الدوري الممتاز جعلته منافساً قوياً لكل فرق الدوري المصري الممتاز، ومن المُقرر أن يُقام لقاء الأهلي وفيوتشر يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 9 مساءاً بتوقيت القاهرة.