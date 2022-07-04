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محمد عادل يدير لقاء الأهلي والجونة تحكيمياً لأول مره منذ مباراة القمة الأخيرة

أحمد منصور

يستعد النادي الأهلي لملاقاة فريق الجونة في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة في الدوري المصري الممتاز، يدخل الأهلي المباراة بقيادة فنية جديدة للبرتغالي ريكاردو سوارس الذي يقود الفريق لأول مره في الدوري بعد لقاء وحيد أمام بتروجيت تمكن فيه من الفوز والصعود إلى النهائي لملاقاة الزمالك في نهائي كأس مصر، ويُقام اللقاء على ملعب سيد بشارة بالغردقة غداً الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة.

محمد عادل يدير لقاء الأهلي والجونة تحكيمياً لأول مره منذ مباراة القمة الأخيرة

لجنة الحكام تعلن محمد عادل حكماً للقاء الأهلي والجونة

أسندت لجنة الحكام مباراة الأهلي والجونة للحكم الدولي محمد عادل والذي لم يدير أي مباراة للنادي الأهلي منذ مباراته مع نادي الزمالك في الدوري التي تمكن فيها النادي الأهلي من الفوز بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، ويعاون الحكم محمد عادل كلاً من الكابتن سمير جمال وهاني خيري حكمي راية وأسامة إسماعيل حكماً رابعاً، بينما على الفيديو الحكم علاء صبري ومساعداً له الكابتن مصطفى عطيه.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام نادي فيوتشر في الدوري المصري

محمد عبدالمنعم يعود لقيادة خط دفاع الأهلي أمام فيوتشر بعد إنتهاء الإيقاف

محمد عادل يدير لقاء الأهلي والجونة تحكيمياً لأول مره منذ مباراة القمة الأخيرة

استعدادات الأهلي للقاء الجونة في الدوري المصري

وتوجهت بعثة النادي الأهلي مساء اليوم إلى مطار الغردقة ويريد المدير الفني أن يثبت كفاءاته في أول مباراة له في الدوري المصري الممتاز، ويغيب عن لقاء الجونة عدد من اللاعبين للإصابة وعلى رأسهم بيرسي تاو الجنوب إفريقي وأحمد عبدالقادر وحسين الشحات وأكرم توفيق والمدافع ياسر إبراهيم ولويس ميكيوسوني، بينما يغيب اللاعب محمد عبدالمنعم بسبب تراكم الإنذارات.

أحمد منصور

حاصل على ليسانس آداب قسم صحافة وأعمل في الصحافة الإلكترونية مُنذ ما يقرب من 10 سنوات وأتخصص في كتابة المقالات التي تتعلق بالتكنولوجيا


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