محمد عادل يدير لقاء الأهلي والجونة تحكيمياً لأول مره منذ مباراة القمة الأخيرة

يستعد النادي الأهلي لملاقاة فريق الجونة في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة في الدوري المصري الممتاز، يدخل الأهلي المباراة بقيادة فنية جديدة للبرتغالي ريكاردو سوارس الذي يقود الفريق لأول مره في الدوري بعد لقاء وحيد أمام بتروجيت تمكن فيه من الفوز والصعود إلى النهائي لملاقاة الزمالك في نهائي كأس مصر، ويُقام اللقاء على ملعب سيد بشارة بالغردقة غداً الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة.

لجنة الحكام تعلن محمد عادل حكماً للقاء الأهلي والجونة

أسندت لجنة الحكام مباراة الأهلي والجونة للحكم الدولي محمد عادل والذي لم يدير أي مباراة للنادي الأهلي منذ مباراته مع نادي الزمالك في الدوري التي تمكن فيها النادي الأهلي من الفوز بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، ويعاون الحكم محمد عادل كلاً من الكابتن سمير جمال وهاني خيري حكمي راية وأسامة إسماعيل حكماً رابعاً، بينما على الفيديو الحكم علاء صبري ومساعداً له الكابتن مصطفى عطيه.

استعدادات الأهلي للقاء الجونة في الدوري المصري

وتوجهت بعثة النادي الأهلي مساء اليوم إلى مطار الغردقة ويريد المدير الفني أن يثبت كفاءاته في أول مباراة له في الدوري المصري الممتاز، ويغيب عن لقاء الجونة عدد من اللاعبين للإصابة وعلى رأسهم بيرسي تاو الجنوب إفريقي وأحمد عبدالقادر وحسين الشحات وأكرم توفيق والمدافع ياسر إبراهيم ولويس ميكيوسوني، بينما يغيب اللاعب محمد عبدالمنعم بسبب تراكم الإنذارات.