محمد صلاح يرشح بطل الدورى الانجليزى هذا الموسم

أشاد النجم المصري محمد صلاح بفريق آرسنال الانجليزى، معتبراً إياه المرشح الأبرز للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأشار فى تصريحاته الى أن هناك استقرار فى فريق أرسنال تحت قيادة مدربه منذ عدة سنوات على عكس ليفربول ومانشستر سيتي اللذين قاما بإجراء تغييرات عديدة في صفوفهم.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” إن دافعه هذا الموسم يختلف عن السابق، حيث لم يعد يسعى لتحقيق إنجازات فردية بعدما حصدها جميعاً، بل يركز حالياً على التتويج بالألقاب الجماعية ومساعدة زملائه في اكتساب الخبرة وترسيخ عقلية الانتصار.

وأضاف قائد منتخب مصر أن المدير الفنى للفريق يمنحه حرية إبداء الرأي بشأن بعض الأمور المتعلقة بالفريق وكيفية تطويره.

وأكد في الوقت نفسه أن الاستمرارية في القمة باتت أمر صعب في كرة القدم الحديثة، وأن قلة قليلة من اللاعبين يمكنهم الحفاظ على مستواهم لأكثر من 10 أو 15 عام.