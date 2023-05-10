أخطأت بحقه.. أسطورة مانشستر يونايتد يعترف بخطأه تجاه محمد صلاح

صرح أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي غاري نيفيل أنه أخطأ في حق محمد صلاح عندما وصفه بأنه “لاعب الموسم الواحد”، ليرد عليه اللاعب المصري محمد صلاح بأفعاله في المواسم التي تليه، ليبرهن خطأ مقولة نجم مانشستر يونايتد والمحلل التلفزيوني بأنه لاعب الموسم الواحد.

يعتبر اللاعب المصري محمد صلاح أنه اللاعب الأول الذي يسجل 100 هدف على نفس الملعب، وأيضًا اللاعب الأول الذي سجل في 9 مباريات متتابعة في ملعب الأنفيلد، وأيضًا يعتبر اللاعب الخامس في تاريخ نادي ليفربول برصيد 186 هدف، وآخر هدف سجله النجم المصري محمد صلاح كان الهدف رقم 30 في الموسم الحالي.

وصرح أسطورة مانشستر يونايتد غاري نيفيل قائلًا : “محمد صلاح دائمًا موجود ويتحمل المسؤولية، عندما يحتاجه الفريق فهو يظهر في الوقت المناسب ولم يخذل الفريق أو الجماهير إطلاقاً، لقد ظل يفعل هذا لفترة طويلة، فهو مزيج من الأداء الفني الرفيع والتميز بالإضافة إلى العمل الدؤوب”.

وتابع نيفيل :” كنت أقول سابقاً بأنه لاعب الموسم الواحد، وأظن أنه سينتهي بعد موسمه الأول الرائع مع ليفربول، لكنني كنت مخطئًا، لقد استمر بالرد علي موسماً تلو الآخر، حتى عندما اقترب من الكرة الذهبية وخسرها عاد أقوى، وحتى الموسم الحالي لا يعتبر أفضل مواسمه على الصعيد الشخصي أو حتى بالنسبة للفريق، لكنه بالنهاية استطاع تسجيل 30 هدفاً، وهذا أمر مذهل”.