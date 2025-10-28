محمد صلاح يواصل التألق وينافس مبابي بقائمة هامة بـ2025

من المعروف للجميع أن الإستقرار على أفضل 30 لاعبًا في العالم لعام 2025 ليس بالمهمة السهلة في ظل المنافسة الشرسة بين أجيال مختلفة من نجوم اللعبة، حيث واصل كبار الكرة العالمية تألقهم المعتاد، بينما لمع عدد من الأسماء الجديدة من الجيل الصاعد، لتؤكد كرة القدم أنها تعيش مرحلة انتقالية مثيرة تجمع بين الخبرة والطموح، وكان النجم المصري محمد صلاح حاضرًا كعادته بين العشرة الأوائل، فيما حافظ الفرنسي كيليان مبابي على الصدارة بفضل مستوياته المذهلة مع ريال مدريد وفرنسا.

محمد صلاح يزين قائمة العشرة الأوائل

ويستمر النجم محمد صلاح كنموذجًا للثبات والعطاء في كرة القدم العالمية. النجم المصري قاد ليفربول لموسم قوي محليًا وأوروبيًا، واستمر في تسجيل وصناعة الأهداف بأداء يجمع بين النضج والخبرة، ليحافظ على مكانه ضمن العشرة الكبار عالميًا، كأحد أبرز رموز الاحتراف في التاريخ العربي.

ويمكن القول أن صلاح يتمتع بتقدير عالمي كلاعب من الطراز الأعلى، فقد جمع خلال الموسمين الأخيرين أداءً ثابتًا جعله مرشحًا دائمًا للقب الأفضل، وبفضل لياقته العالية وتأثيره الحاسم في البطولات الكبرى، حافظ على مكانته بين نخبة العالم للموسم التاسع على التوالي، متفوقًا على عدد كبير من نجوم أوروبا.

مبابي يتصدر ويامال يدهش العالم

ووفقًا للإحصائيات فإن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي جاء على صدارة قائمة أفضل لاعبي العالم لعام 2025 بعد موسم تاريخي مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا، جمع فيه بين الأداء الفردي الخارق والبطولات الكبرى، مثبتًا أنه الوريث الشرعي لعرش الكرة الحديثة بعد الثنائي الأسطوري ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وإحتل الإسباني الشاب لامين يامال المركز الثاني، بعدما قدّم عامًا استثنائيًا مع برشلونة ومنتخب بلاده، وبات في عمر الـ18 فقط أحد أبرز نجوم اللعبة وصانع الفارق في يورو 2024.

بينما خطف المركز الثالث الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، بينما حافظ النرويجي إيرلينج هالاند على تواجده ضمن المراكز الأربعة الأولى بفضل غزارته التهديفية مع مانشستر سيتي.

قائمة أفضل 30 لاعب فى 2025

ونرصد لكم في التقرير التالي قائمة أفضل 30 لاعبًا في العالم لعام 2025 (وفقًا لتصنيف شبكة Givemesport)

كيليان مبابي – ريال مدريد – فرنسا

لامين يامال – برشلونة – إسبانيا

هاري كين – بايرن ميونخ – إنجلترا

إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي – النرويج

بيدري – برشلونة – إسبانيا

عثمان ديمبيلي – باريس سان جيرمان – فرنسا

فيتينيا – باريس سان جيرمان – البرتغال

روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة – بولندا

جود بيلينجهام – ريال مدريد – إنجلترا

محمد صلاح – ليفربول – مصر

أشرف حكيمي – باريس سان جيرمان – المغرب

ليونيل ميسي – إنتر ميامي – الأرجنتين

فينيسيوس جونيور – ريال مدريد – البرازيل

رافينيا – برشلونة – البرازيل

مايكل أوليس – بايرن ميونخ – فرنسا

جواو نيفيس – باريس سان جيرمان – البرتغال

ديكلان رايس – أرسنال – إنجلترا

فيرجيل فان دايك – ليفربول – هولندا

بوكايو ساكا – أرسنال – إنجلترا

لويس دياز – بايرن ميونخ – كولومبيا

فيديريكو فالفيردي – ريال مدريد – أوروجواي

ديزيري دوي– باريس سان جيرمان – فرنسا

جمال موسيالا – بايرن ميونخ – ألمانيا

خفيتشا كفاراتسخيليا – باريس سان جيرمان – جورجيا

نونو مينديز – باريس سان جيرمان – البرتغال

جابرييل ماجالهايس – أرسنال – البرازيل

رودري – مانشستر سيتي – إسبانيا

أليسون بيكر – ليفربول – البرازيل

كول بالمر – تشيلسي – إنجلترا

وليام صليبا – أرسنال – فرنسا