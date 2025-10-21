محمد صلاح يواجه خطر الجلوس على دكة بدلاء ليفربول بعد مباراة مانشستر يونايتد

في الأيام الأخيرة، تصدر اسم محمد صلاح عناوين الصحف البريطانية بعد أن طالته عاصفة من الانتقادات عقب مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد. فبعد أداء مخيب واستبدال مبكر، تعالت الأصوات التي تلوح بإمكانية إبعاد النجم المصري عن التشكيلة الأساسية.

المدرب الهولندي “آرنه سلوت” بدا واضحاً أنه لم يعد يعطي صلاح حصانة النجم الأول، فقرار سحبه من الملعب جاء كرسالة بلا كلمات: “لا أحد فوق النظام”. ورغم التاريخ الممتد للنجم المصري وأرقامه التي صنعت مجد ليفربول، فإن مستواه الحالي أثار مخاوف عديد من المحللين والجماهير.

ليست مجرد مباراة سيئة

التقييم السلبي جاء من قبل خبراء مثل جيمي كاراجر الذي رأى أنه «لم يعد من الحكمة أن يكون صلاح مرشحاً تلقائياً لتشكيلة البدء في كل المباريات».

لم يكن الأمر مجرد مباراة سيئة، بل هو انعكاس لتقلص ملحوظ في التأثير الذي كان صلاح يمارسه في السنوات السابقة. فبعد أن كان يسجل ويصنع الأهداف بانتظام، وجد نفسه في موسم تشوبه الضغوط، والمنافسة، وتغيرات فى خطط الفريق. كذلك لم تغب عن المشهد إشارات إلى أنه، بالرغم من قيمته التاريخية، ربما حان وقت إعادة نظر في مكانته داخل المجموعة.

قرارات حازمة من إدارة ليفربول

من جهة أخرى، تبدو إدارة ليفربول مطالبة باتخاذ قرارات حازمة: هل تستمر بالدعاء بأن يعود صلاح إلى مستواه؟ أم تختار إراحة النجم أو تغييره تكتيكيا، لتأمين مستقبل هجومي للفريق؟ في ظل إنفاق كبير وتوقعات عظيمة، فإن الوقت ليس في صالح أي فريق كبير للتأخر.

على الجانب الآخر أكدت الصحف البريطانية أن مسيرة صلاح مع ليفربول دخلت مرحلة حاسمة، خصوصا بعد أن بدأت الأندية السعودية تجدد اهتمامها بنجم ليفربول، مع ترجيحات بإمكان رحيله في صيف 2026 إذا لم تعد الإدارة مقتنعة بقدرته على الاستمرار في القمة.

قيمة تجارية ورمزية ضخمة

رغم كل ذلك، يبقى صلاح رمزا للتفاني والاحتراف، وما زال يمثل قيمة تجارية ورمزية ضخمة للفريق، خاصة بين الجماهير في الشرق الأوسط التي تراه أكثر من لاعب؛ إنه أيقونة وإلهام للشباب.

وبينما ينتظر الجميع تحسن مستواه، يبقى السؤال المعلق: هل سيستعيد محمد صلاح بريقه ويثبت أنه ما زال “الملك” الذي لا يمس، أم أنها بداية النهاية في ملعب أنفيلد؟