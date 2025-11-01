أخبار الرياضة

محمد صلاح يلاحق هالاند بقائمة قياسية هامة

آياتي خيري

تواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول في المركز الثاني فى قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” منذ بداية موسم 2024 – 2025 وحتى الآن.

صلاح يواصل ملاحقة هالاند

وبحسب تقرير صادر عن موقع “ترانسيفر ماركت” العالمي، سجل محمد صلاح 32 هدفاً فى 47 مباراة خاضها بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” مع نادي ليفربول منذ موسم 2024 – 2025 وحتى الآن، خلف هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي تصدر القائمة بـ33 هدفاً في 40 مباراة.

وفاز محمد صلاح قائد منتخب مصر بجائزة “الحذاء الذهبي” التي تمنح لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” الموسم الماضي برصيد 29 هدفاً.

ويأتي برايان مبيومو لاعب برينتفورد السابق ومانشستر يونايتد الحالي فى المرتبة الثالثة بعدما سجل 24 هدفاً في 47 مباراة، متفوقًا على ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد السابق وليفربول الحالي الذي حل فى المرتبة الرابعة.

تجدر الإشارة إلى أن محمد صلاح سجل 4 أهداف منذ بداية الموسم الحالي مع نادي ليفربول بمختلف البطولات، بواقع 3 أهداف فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، وهدف وحيد في دوري أبطال أوروبا.

