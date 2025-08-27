محمد صلاح يكتب اسمه بين أساطير القرن الـ21.. إنجاز مصري تاريخي

منذ بداية الألفية الثالثة، ظهر جيل من اللاعبين الذين غيّروا شكل كرة القدم بأهدافهم وتمريراتهم وألقابهم، ليصبحوا أيقونات حقيقية في تاريخ اللعبة.

وفي وسط هذه الكوكبة من النجوم العالميين، يسطع اسم محمد صلاح، النجم المصري الذي أثبت أنه ليس مجرد لاعب عابر، بل أحد أعظم لاعبي القرن الحادي والعشرين.

صلاح بين ميسي ورونالدو.. إنجاز غير مسبوق

بحسب تصنيف شبكة lentedesportiva العالمية، جاء محمد صلاح ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في القرن الـ21، التي تضم أسماءً بحجم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وتييري هنري وصامويل إيتو، وهو ما يعد اعترافًا عالميًا بمكانة “الملك المصري” كواحد من أساطير كرة القدم الحديثة.

قائمة أفضل 10 لاعبين في القرن الـ21 (بالمساهمات التهديفية)

ليونيل ميسي – 1264 مساهمة (875 هدف + 389 أسيست) كريستيانو رونالدو – 1195 مساهمة (938 هدف + 257 أسيست) روبرت ليفاندوفسكي – 841 مساهمة (696 هدف + 145 أسيست) لويس سواريز – 836 مساهمة (595 هدف + 241 أسيست) زلاتان إبراهيموفيتش – 726 مساهمة (567 هدف + 159 أسيست) كريم بنزيما – 689 مساهمة (498 هدف + 191 أسيست) نيمار – 656 مساهمة (446 هدف + 210 أسيست) تييري هنري – 647 مساهمة (411 هدف + 236 أسيست) محمد صلاح – 570 مساهمة (383 هدف + 187 أسيست) صامويل إيتو – 564 مساهمة (426 هدف + 138 أسيست)

بأرقامه المذهلة مع ليفربول، أصبح صلاح الهداف التاريخي للنادي في دوري الأبطال، وأحد أبرز هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، ليؤكد أنه ليس فقط نجمًا مصريًا أو أفريقيًا، بل أيقونة كروية عالمية تنافس عظماء اللعبة في العصر الحديث.