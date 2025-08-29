محمد صلاح يقترب من تحقيق رقم تاريخي عالمي بدوري أبطال أوروبا

يبدو أن الفرعون والنجم المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي على موعد مع رقم تاريخي في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025 – 2026.

المئوية الأولى في دوري أبطال أوروبا

ويتواجد في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي، وتشيلسي، وتوتنهام، ونيوكاسل يونايتد من إنجلترا، علماً بأن مانشستر سيتي سيشارك للموسم الـ 15 على التوالي في البطولة الأوروبية الأهم على مستوى الأندية وهو أطول سجل مستمر بين الأندية الإنجليزية، وستسعى كتيبة بيب جوارديولا لتحقيق اللقب للمرة الثانية، بعدما توّجت بالكأس الشهيرة عام 2023.

ومن إسبانيا تشارك أندية برشلونة، وريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، وأتلتيك بيلباو، وفياريال، بينما يشارك من إيطاليا، نابولي، والإنتر، وأتالانتا، ويوفنتوس، ومن ألمانيا أندية بايرن ميونخ، وباير ليفركوزن، وآينتراخت فرانكفورت، وبوروسيا دورتموند، بينما يشارك من فرنسا أندية باريس سان جيرمان ومارسيليا وموناكو.

180 دقيقة تنقصه

وينقص الفرعون محمد صلاح التواجد في مباراتين مع ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا، لتسجيل الظهور الـ 100 في البطولة القارية مع مختلف الأندية التي لعب ضمن صفوفها طوال مسيرته في القارة العجوز.

ويعتبر محمد صلاح أفضل هداف أفريقي في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 51 هدفاً، متفوقًا على النجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروجبا.

وخاض محمد صلاح 98 مباراة في بطولة دوري أبطال أوروبا منها 10 مباريات في الأدوار التمهيدية سجل خلالها 51 هدفاً بينما صنع 19 هدفاً أخر، بينما توج باللقب القاري في مناسبة وحيدة عام 2019 مع نادي ليفربول.

كما لعب محمد صلاح في بطولة دوري أبطال أوروبا مع أندية بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وروما الإيطالي وليفربول الإنجليزي على الترتيب.