محمد صلاح يعوض خسارة الكرة الذهبية بجائزة كبيرة

في حدث يعزز روح اللاعب المصري محمد صلاح، تم تكريمه بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز، حسبما أعلنت رابطة الاتحاد الإنجليزي للمحترفين.

محمد صلاح بقميص نادي ليفربول الإنجليزي مصدر الصورة: الموقع الرسمي لرابطة الاتحاد الإنجليزي للمحترفين

تألق صلاح في شهر أكتوبر الماضي، حيث سجل ثمانية أهداف وصنع أربعة آخرى، مساهماً بشكل كبير في نجاح فريقه ليفربول الذي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بعد اثنتا عشرة جولة.

وفيما كانت توجهات الأنظار متجهة نحو جائزة الكرة الذهبية، فإن ترتيب صلاح في المركز 11 كان مفاجأة غير متوقعة بالنسبة للجماهير، في حين توج الأرجنتيني ليونيل ميسي بهذه الجائزة للمرة الثامنة في تاريخه، إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، كان الوصيف في هذا السباق الشرس.

بهذا التتويج بجائزة اللاعب الشهر، يظهر صلاح قوة استمراره وتأثيره الإيجابي داخل الملعب، ورغم أنه لم يفوز بالكرة الذهبية، إلا أن النجم المصري يظل علامة بارزة في عالم كرة القدم.”