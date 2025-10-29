محمد صلاح يطارد رقمًا قياسيًا في مباراة ليفربول وكريستال بالاس بكأس الكاراباو

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية مواجهة مرتقبة بين ليفربول وكريستال بالاس، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية «كاراباو»، والتي يستضيفها ملعب «آنفيلد» معقل الريدز.

صلاح يطارد إنجاز جديد

ويخوض النجم المصري محمد صلاح المباراة بطموح خاص، إذ يحتاج إلى هدف واحد فقط ليصل إلى 250 هدفًا بقميص ليفربول في جميع المسابقات، في إنجاز تاريخي يترقبه جمهور النادي، ويملك صلاح سجلًا مميزًا أمام كريستال بالاس، بعدما أحرز 9 أهداف في 16 مواجهة سابقة بين الفريقين.

وتعد هذه المواجهة هي الأولى بين ليفربول وكريستال بالاس في كأس «كاراباو» منذ أكتوبر عام 2005، حين تمكن كريستال بالاس من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 على ملعب «سيلهيرست بارك» في الدور الثالث من البطولة.

ويسعى المدير الفني لليفربول، أرني سلوت، إلى استعادة توازن الفريق بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة في مختلف البطولات، أملاً في العودة سريعًا إلى طريق الانتصارات.