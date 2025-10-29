أخبار الرياضة

محمد صلاح يطارد رقمًا قياسيًا في مباراة ليفربول وكريستال بالاس بكأس الكاراباو

محمود محمد عبد العال

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية مواجهة مرتقبة بين ليفربول وكريستال بالاس، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية «كاراباو»، والتي يستضيفها ملعب «آنفيلد» معقل الريدز.

صلاح يطارد إنجاز جديد

ويخوض النجم المصري محمد صلاح المباراة بطموح خاص، إذ يحتاج إلى هدف واحد فقط ليصل إلى 250 هدفًا بقميص ليفربول في جميع المسابقات، في إنجاز تاريخي يترقبه جمهور النادي، ويملك صلاح سجلًا مميزًا أمام كريستال بالاس، بعدما أحرز 9 أهداف في 16 مواجهة سابقة بين الفريقين.

وتعد هذه المواجهة هي الأولى بين ليفربول وكريستال بالاس في كأس «كاراباو» منذ أكتوبر عام 2005، حين تمكن كريستال بالاس من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 على ملعب «سيلهيرست بارك» في الدور الثالث من البطولة.

ويسعى المدير الفني لليفربول، أرني سلوت، إلى استعادة توازن الفريق بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة في مختلف البطولات، أملاً في العودة سريعًا إلى طريق الانتصارات.

عن الكاتب:
محمود محمد عبد العال

حاصل على ليسانس اللغات والترجمة، جامعة الأزهر الشريف، كاتب رياضي وتقني منذ 6 سنوات، مهتم بالقراءة في العلوم والتكنولوجيا، أجيد العمل على برامج أدوبي "فوتوشوب، بريميير"، أمارس كرة القدم والشطرنج.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.