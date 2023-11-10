محمد صلاح يسجل رقم قياسي جديد ببطولة الدوري الإنجليزي “البريميرليج” 2023

أعلنت منذ قليل رابطة البريميرليج عن الفائز بجائزة أفضل لاعب بشهر أكتوبر، التي شهدت منافسة بين كل من صلاح من ليفربول، رايس من أرسنال، وروميرو من توتنهام، ومبيوبو من بريتنفورد.

صلاح من موقع سكاى نيوز عربي

وحصل محمد صلاح على جائزة الأفضل بشهر أكتوبر، لتكون المرة الخامسة بمسيرته، والأولى هذا الموسم بعد أن سيطر عليها نجوم توتنهام منذ البداية.

قدم صلاح بشهر أكتوبر أداءً خارقًا، حيث سجل خمسة أهداف في ثلاث مباريات، هدفين أمام برايتون وإيفرتون وهدف أمام نوتنجهام فورست.

بتلك الجائزة حقق رقم تاريخي باسمه، وهو أنه صار اللاعب رقم 3 بترتيب الأكثر فوزًا بتلك الجائزة، فلا يسبقه إلا أجويرو، وكين، وفازوا بها 7 مرات، وجيرارد وكريستيانو رونالدو، ولكل منهما 6 جوائز.https://x.com/EASPORTSFC/status/1722932154059899287?s=20