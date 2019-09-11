محمد صلاح يسجل أجمل هدف في ليفربول لشهر أغسطس

تمكن البطل المصري و نجم ليفربول من التتويج بأفضل هدف للأحمر لشهر أوت بعد تسجيل ثنائية رائعة أمام أرسنال الذي فاز عليه بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.







سجل اللاعب البالغ 27 ربيعاً هدفان في القمة الانجليزية بين ليفربول و ارسنال ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.







تحصل صلاح على ضربة جزاء نتيجة التدخل الخشن من المدافع ديفيد لويز عليه في منطقة الجزاء و حولها الى هدف ثم تلتها تسديدة قوية سكنت الشباك معلنة الهدف الثاني لصلاح و معلنة معه أجمل هدف في أغسطس .

كما أعلنت الفيفا عن ترشح 55 لاعب لتشكيلة العام و ضمت 7 لاعبين من ليفربول منهم النجم المصري محمد صلاح فيما تحصلت برشلونة على الاغلبية 9 لاعبين و على رأسهم ميسي بينما تلاهم الملكي 8 لاعبين. نذكر أيضاً ان صلاح يعاني بعض المشاكل في ليفربول في الآونة الأخيرة.







بطل أوروبا يراوده حلم الدوري الممتاز







في المقابل فأن بطل اوروبا يلاقي السبت القادم فريق نيوكاسل على ملعب الريدز ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز و نذكر ان ليفربول هو متصدر الدوري الانجليزي بحصوله على العلامة الكاملة 12 نقطة يليه في الترتيب السيتي بفارق 2 نقاط.

وتأمل جماهير ليفربول و كل لاعبيه بقيادة كل من محمد صلاح و ساديو ماني إلى التتويج بالدوري الأقوى في العالم و الأكثر أثارة البريميرليج الذي غاب عن خزائن الريدز منذ 29 سنة.