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محمد صلاح يسجل أجمل هدف في ليفربول لشهر أغسطس

بواسطة أحمد حسام

تمكن البطل المصري و نجم ليفربول من التتويج بأفضل هدف للأحمر لشهر أوت بعد تسجيل ثنائية رائعة أمام أرسنال الذي فاز عليه بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.



سجل اللاعب البالغ 27 ربيعاً هدفان في القمة الانجليزية بين ليفربول و ارسنال ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

اجمل أهداف محمد صلاح



تحصل صلاح على ضربة جزاء نتيجة التدخل الخشن من المدافع ديفيد لويز عليه في منطقة الجزاء و حولها الى هدف ثم تلتها تسديدة قوية سكنت الشباك معلنة الهدف الثاني لصلاح و معلنة معه أجمل هدف في أغسطس .

كما أعلنت الفيفا عن ترشح 55 لاعب لتشكيلة العام و ضمت 7 لاعبين من ليفربول منهم النجم المصري محمد صلاح فيما تحصلت برشلونة على الاغلبية 9 لاعبين و على رأسهم ميسي بينما تلاهم الملكي 8 لاعبين. نذكر أيضاً ان صلاح يعاني بعض المشاكل في ليفربول في الآونة الأخيرة.



ماني و صلاح

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في المقابل فأن بطل اوروبا يلاقي السبت القادم فريق نيوكاسل على ملعب الريدز ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز و نذكر ان ليفربول هو متصدر الدوري الانجليزي بحصوله على العلامة الكاملة 12 نقطة يليه في الترتيب السيتي بفارق  2 نقاط.

وتأمل جماهير ليفربول و كل لاعبيه بقيادة كل من محمد صلاح و ساديو ماني إلى التتويج بالدوري الأقوى في العالم و الأكثر أثارة البريميرليج الذي غاب عن خزائن الريدز منذ 29 سنة.



أحمد حسام


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