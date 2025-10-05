محمد صلاح يسبب قلق كبير في ليفربول.. فما القصة؟

تسبب الأداء الضعيف الذي ظهر به نادي ليفربول أمام جالاتا سراي التركي، في غياب النجم المصري محمد صلاح عن التشكيلة الأساسية، في قلقًا متزايدًا بين جماهير النادى حول مستقبل الفريق في الفترة المقبلة.

ومن المعروف للجميع أن نادي ليفربول خسراللقاء بهدف دون رد سجله النيجيري فيكتور أوسيمين من ركلة جزاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ودخل صلاح كبديل في الدقيقة 62، لكن الفريق لم يظهر بالفاعلية الهجومية المعتادة.

وفي هذا السياق علقت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قائلة أن مشهد ليفربول بدون صلاح كان بمثابة “جرس إنذار”، خاصة مع اقتراب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق يوم 21 ديسمبر المقبل في المغرب، ما يعني غياب اللاعب عن عدد كبير من المباريات الحاسمة.

وطبقًأ لهذا التقرير فإن صلاح قد يغيب عن مواجهات قوية في الدوري الإنجليزي، أبرزها أمام توتنهام، فولهام، آرسنال، وولفرهامبتون، إضافة إلى لقاءات محتملة ضد ليدز يونايتد وبيرنلي، فضلاً عن مباريات في دوري أبطال أوروبا وكأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي، إذا واصل المنتخب المصري مشواره حتى الأدوار النهائية.

وشددت الصحيفة على أن غياب صلاح قد يصل إلى 10 مباريات كاملة، وهو ما يفرض تحديًا كبيرًا على مدرب الفريق ارني سلوت.