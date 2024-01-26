محمد صلاح يسابق الزمن للتعافي من إصابته

نشر اللاعب المصري محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستجرام، وذلك خلال تأديته التمارين الخاصة بالبرنامج التأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الخلفية التي لحقت به خلال مشاركته منتخب مصر في أمم أفريقيا.

وكان نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح قد كتب عبر حسابه على تطبيق إنستجرام “بدأت امبارح برنامج العلاج والتأهيل وهعمل كل حاجة ممكنة علشان أكون جاهز في اقرب وقت وأرجع للمنتخب زي ما كان متفق عليه من البداية….بردو بحبها وبحب ناسها … حاولو أكثر”.