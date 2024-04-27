محمد صلاح يدخل في مشادة كلامية مع يورجن كلوب.. هل انتهى شهر العسل؟

دخل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، في مشادة كلامية مع مدربه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، وذلك خلال مواجهة الريدز أمام وست هام يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وكانت مواجهة ليفربول أمام وست هام يونايتد قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب الشواكيش الإنجليزية.

وأظهر الفيديو المتداول دخول محمد صلاح في مشادة كلامية مع يورجن كلوب، قبل أن يتدخل لاعبي الريدز وعلى رأسهم داروين نونيز ليفصلوا بينهم، حيث كان الأمر سيتطور للمشادة بالأيدي بين الثنائي.

وأظهر الفيديو حالة الغضب التي سيطرت على محمد صلاح بعدما تم الدفع به متأخرًا من قبل المدرب الألماني، حيث كان يرفض أن يجلس على مقاعد البدلاء بقرار من المدير الفني لليفربول.

شاهد.. مشادة محمد صلاح وكلوب

🎥 اللقطة الكاملة من المدرجات لخلاف يورغن كلوب ومحمد صلاح قبل هدف وست هام#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ليفربول #PremierLeague pic.twitter.com/RvaPQgYS0C — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 27, 2024

وكان الألماني يورجن كلوب قد قرر الرحيل عن ليفربول مع نهاية الموسم الجاري، بعدما كان ينافس بقوة على لقب الدوري الأوروبي والبريميرليج، لكنه فشل في التركيز في البطولتين، ليخرج من البطولة القارية، ويخسر فرصة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2023/2024.