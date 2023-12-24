محمد صلاح يحقق إنجازاً جديداً .. أفضل ثاني لاعب في العالم بمركزه

نشرت إحصائية تابعة لمركز الدراسات الرياضية السويسري cies، الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قائمة بأفضل لاعبي العالم خلال عام 2023 بمركز الجناح، وجاء قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، اللاعب الدولي محمد صلاح في المركز الثاني بالقائمة.

موسمين مميزين للفرعون المصري

جاء حصول محمد صلاح على هذا المركز المتقدم في القائمة التي تضم مركز الجناح، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال الموسم الماضي والحالي بالدوري الإنجليزي، وبعد أن استطاع أن يقود فريقه لتحقيق نتائج مهمة وضعته في مركز متقدم بترتيب الدوري الإنجليزي.

وكشف عمرو محب، ممثل مركز الدراسات السويسري بمصر، أن حصول النجم المصري على هذا الترتيب وهو بعمر الـ31 عام، يعد إنجازاً مهم، ودليل حقيقي على ما يمتلكه اللاعب من قدرات فنية وبدنية متميزة.

وأضاف محب أن الفارق بين صلاح وبكايو ساكا لاعب الأرسنال الذي حقق المركز الأول كأفضل جناح في العالم، لم يكن كبيراً، كما أن صلاح بحصوله على هذا المركز، فهو الأفضل عربياً وإفريقياً.

ترتيب أفضل 10 لاعبين جناح في العالم

وجاء ترتيب العشر الأوائل في مركز الجناح كما يلي:

بوكايو ساكا (أرسنال) محمد صلاح (ليفربول) فيل فودين (مانشستر سيتي) رياض محرز (الأهلي السعودي) تشافي سيمونز (لايبزيج) جارود بوين (وست هام) جون أرياز (فلومينينسي) ليروي ساني (بايرن ميونخ) تاكوفسا كوبو (ريال سويسداد) نيكولاس جونزاليس (فيورنتينا)

يذكر أن عدد الأهداف التي أحرزها محمد صلاح في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بلغ 12 هدف، احتل بهم الفرعون المصري المركز الثاني بعد إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، الذي سجل 14 هدف لفريقه.

وحقق محمد صلاح لقب هداف الدوري الإنجليزي ثلاثة مرات منذ لعبه لليفربول، المرة الأولى حصل عليها منفرداً، وفي المرة الثانية شاركه في اللقب زميله في ليفربول ساديو ماني، بينما شاركه في المركز في المرة الثالثة اللاعب سون هيونج.