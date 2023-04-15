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محمد صلاح يثير الجدل بإلغاء متابعة النني على الانستجرام ويحذف صورهما معا

خالد السبكي

أثار محمد صلاح، نجم فريق ليفربول لكرة القدم، جدلاً في الساعات الأخيرة بعد إلغائه متابعته لمحمد النني، لاعب فريق أرسنال، على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وحذف صلاح الصور التي تجمعه بالنني على حسابه الشخصي، ما جعل الجماهير تتساءل عن سبب هذه الخطوة المفاجئة، خاصةً بعدما كان الثنائي يتمتع بعلاقة وطيدة منذ فترة طويلة.

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يعتقد البعض أن الخطوة التي اتخذها ثنائي منتخب مصر قد تكون مجرد تمهيد لإعلان دعائي سيجمع محمد صلاح ومحمد النني معًا.

وجدير بالذكر أن النني أعرب عن إعجابه بنجم ليفربول في مقابلته الأخيرة، قائلاً: “ميسي هو لاعبي المفضل، ولكن ما يقدمه محمد صلاح هو أسطوري وفخر للعرب”.

ولا يزال النني يتعافى من إصابته التي منعته من المشاركة في المباريات الأخيرة لمنتخب مصر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، والتي شهدت مواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة.

وحقق منتخب مصر الفوز على منتخب مالاوي في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين دون رد، وتمكن من تكرار هذا الفوز في مباراة العودة بأربعة أهداف نظيفة، ليتصدر بذلك المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية برصيد 10 نقاط.

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خالد السبكي

اسمي خالد محمد السبكي خريج كلية إعلام جامعة عين شمس، اعمل في مجال كتابة الاخبار والخدمات السعودية والمحال التقني بخبرة أكثر من سنتين، محب للقراءة والكتابة في شتى المجالات.

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