محمد صلاح يتمكن من تحقيق 4 أرقام قياسية في تاريخ الدوري الإنجليزي

سجّل النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، هدف فريقه الأول في شباك وست هام يونايتد، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

صورة لمحمد صلاح - مصدر الصورة: موقع يوتيوب

أحرز محمد صلاح هدف الريدز الأول في الدقيقة 16 من عمر المباراة، من ركلة جزاء حصل عليها بعد تعرضه لعرقلة داخل منطقة الجزاء.

صلاح يكتب أربعة أرقام قياسية

بفضل هذا الهدف الرائع، قام النجم المصري صلاح بكتابة أربعة أرقام قياسية مهمة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يسجل أو يصنع في 12 مباراة متتالية مرتين، حيث سجّل في 15 مباراة من أغسطس حتى ديسمبر 2021 وفي 12 مباراة من أبريل 2023 حتى الآن.

صعد محمد صلاح إلى القائمة المتميزة للاعبين الذين سجّلوا أو صنعوا في أول 6 مباريات في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو إنجاز سابق لقدامى اللاعبين مثل ديفيد بيكهام لمانشستر يونايتد في 2000-2001، وتيري هنري لأرسنال في 2004-2005، وسيرجيو أجويرو لمانشستر سيتي في 2019-2020، وإيرلينج هالاند لمانشستر سيتي في 2022-2023.

تجاوز صلاح في قائمة اللاعبين الذين سجّلوا أو صنعوا في 12 مباراة متتالية أو أكثر بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تصدّر القائمة بجوار جيمي فاردي عام 2015، وستان كوليمور عام 1995.

الإنجاز تفاصيل أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يسجل أو يصنع في 12 مباراة متتالية مرتين. سجّل في 15 مباراة من أغسطس حتى ديسمبر 2021 وفي 12 مباراة من أبريل 2023 حتى الآن. صعد محمد صلاح إلى القائمة المتميزة للاعبين الذين سجّلوا أو صنعوا في أول 6 مباريات في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز. إنجاز سابق لقدامى اللاعبين مثل ديفيد بيكهام لمانشستر يونايتد في 2000-2001، وتيري هنري لأرسنال في 2004-2005، وسيرجيو أجويرو لمانشستر سيتي في 2019-2020، وإيرلينج هالاند لمانشستر سيتي في 2022-2023. تجاوز صلاح في قائمة اللاعبين الذين سجّلوا أو صنعوا في 12 مباراة متتالية أو أكثر بالدوري الإنجليزي الممتاز. تصدّر القائمة بجوار جيمي فاردي عام 2015، وستان كوليمور عام 1995. كتب محمد صلاح اسمه بأحرف من ذهب كأفضل هدافي تلك المواجهات برصيد 10 أهداف. جاء بجانب جون توشاك الذي سجل نفس العدد، فيما جاء الأسطورة ستيفين جيرارد في المركز الثالث برصيد 9 أهداف.

لاحظنا أنه من بين جميع اللاعبين الذين واجهوا ليفربول ووست هام، فقد كتب محمد صلاح اسمه بأحرف من ذهب كأفضل هدافي تلك المواجهات برصيد 10 أهداف، وجاء بجانب جون توشاك الذي سجل نفس العدد، فيما جاء الأسطورة ستيفين جيرارد في المركز الثالث برصيد 9 أهداف.