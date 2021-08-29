محمد صلاح يتفوق على كريستيانو رونالدو فى الدورى الإنجليزي

بعدما عاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد مرةً أخرى واللعب فى الدورى الإنجليزي بعد أخر موسم له فى 2009 قبل الأنتقال إلى ريال مدريد، كان رونالدو له أرقام كبيرة فى الدورى الإنجليزي.

وتفوق الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على اللاعب كريستيانو رونالدو من حيث الأرقام فى هذا الدورى.

وقد أنتقل محمد صلاح من نادي روما الإيطالى إلى نادي ليفربول فى عام 2017 فى صفقة قيمتها 40 مليون يورو بعد تألق كبير من صلاح مع نادي روما وصنع الفارق مع النادي الإيطالى.

وعندما جاء إلى ليفربول عمل فارق كبير جداً مع هذا النادي وحقق معه أرقام كبيرة، حتى تفوق على النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو عندما عاد إلى اليونايتد مرةً أخرى.

وجإت أرقام الثنائى هكذا :

محمد صلاح

لعب محمد صلاح 161 مباراة.

سجل 99 هدف.

40 أسيست.

أفضل موسم له فى الدورى الإنجليزي

لعب 36 مباراة.

سجل 32 هدف.

11 أسيست.

حصل على هداف الدورى مرتين.

وحصل على أفضل لاعب فى الدورى مرة وحدة.

كريستيانو رونالدو

لعب كريستيانو رونالدو فى الدورى الإنجليزي 196 مباراة.

سجل 84 هدف.

45 أسيست.

أفضل موسم له فى الدورى الإنجليزي

لعب 34 مباراة.

سجل 31 هدف.

7 أسيست.

وحصل على هداف الدورى مرة واحده.

وكما حصل على أفضل لاعب فى الدورى مرتين.