محمد صلاح يتفوق على إيرلنج هالاند ويحصد جائزة جديدة في البريميرليج

تلقى النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي خبراً سارً بعد تتويجه بجائزة لعب الشهر صباح اليوم بعدما أعلنت رابطة الاتحاد الإنجليزي للمحترفين عن فوزه بهذه الجائزة عن شهر أكتوبر الماضي بالبريميرليج.

الصورة من موقع الجول

وكان محمد صلاح قد حل في المركز الحادي عشر في قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للعام الماضي والذي لم يكن متوقعاً للنجم المصري، وتوج بهذه الجائزة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الثامنة في تاريخه على حساب االنجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي.

أرقام محمد صلاح في ليفربول

والجدير بالذكر أن محمد صلاح بهذا التتويج قد حقق رقماً قياسياً جديداً بعد أن حصل على هذه الجائزة للمرة الخامسة في تاريخه منذ تواجده في الدوري الإنجليزي مع ليفربول بداية من عام 2017 بعد ما قدم من نادي روما الإيطالي، وساهم محمد صلاح مع ليفربول في تسجيل ثمانية أهداف، بينما قام بصناعة أربعة أخرى في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا العام، ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول الترتيب بعدما استطاع جمع 24 نقطة بعد مرور 12 جولة منذ بداية البطولة.

أداء فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن فريق ليفربول عانى في الموسم الماضي من هبوط في الأداء وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ليكتفي فقط بالمشاركة في الدوري الأوروبي هذا الموسم، ولكن هذا الموسم شهدت بداية الفريق تطوراً ملحوظاً عن الموسم الماضي حيث ينافس بقوة هذا الموسم على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.