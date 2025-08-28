محمد صلاح يتربع على عرش هدافي الدوري الإنجليزي في 2025

لا يزال النجم المصري محمد صلاح يكتب فصولًا جديدة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما اعتلى قائمة الهدافين منذ بداية عام 2025، وفقًا لتقرير شبكة Planet Football العالمية.

صلاح، قائد هجوم ليفربول وملهم جماهيره، تمكن من تسجيل 13 هدفًا هذا العام في مسابقة البريميرليج، ليترك جميع منافسيه خلفه، ويؤكد من جديد أنه الرقم الأصعب في كرة القدم الإنجليزية.

موسم استثنائي بأرقام قياسية

وفي سياق متصل أشار التقرير إلى أن صلاح لم يكتفِ فقط بالتسجيل، بل لعب دورًا حاسمًا في تتويج ليفربول بلقب الدوري تحت قيادة المدرب الهولندي آرن سلوت.

فقد أنهى الموسم بمحصلة مذهلة بلغت 29 هدفًا و18 تمريرة حاسمة، وهو رقم يضعه في صدارة أفضل لاعبي البريميرليج لموسم 2025-2026.

ورغم تراجع نسبي في معدل تسجيله مع اقتراب نهاية الموسم بالنسخة الماضية، فإن النجم المصري بقي متفوقًا على جميع مهاجمي الدوري الإنجليزي، ما جعل الخبراء يصفونه بـ”الأسطورة الحية” للبطولة.

ترتيب أفضل 10 هدافين في الدوري الإنجليزي 2025

محمد صلاح – 13 هدفًا ألكسندر إيزاك – 11 هدفًا كريس وود – 11 هدفًا إيرلينج هالاند – 10 أهداف جان فيليب ماتيتا – 10 أهداف يوان ويسا – 10 أهداف برايان مبيومو – 10 أهداف جارود بوين – 8 أهداف أولي واتكينز – 8 أهداف أنطوان سيمينيو – 8 أهداف

صلاح.. أيقونة البريميرليج

بأرقامه القياسية وتأثيره داخل وخارج الملعب، أثبت محمد صلاح أنه ليس مجرد هداف عابر، بل رمز تاريخي للبريميرليج سيظل اسمه محفورًا بين أعظم نجوم اللعبة.