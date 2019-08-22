خلال حوار مع شبكة سي إن إن عبر النجم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الأنجليزي أنه لا يحبذ استخدام تقنية الفيديو في مباريات كرة القدم التي دخلت في اللعبة خلال السنوات الأخيرة.

حيث يرى النجم المصري أنه على الرغم من أنها توفر بعض الحماية للاعبين من التدخلات الخطيرة إلا أن هذا يمكن أن يكون السبب الوحيد لاستخدام هذه التقنية، حيث أردف اللاعب أنه يعشق كرة القدم بأخطاء اللاعبين وأخطاء الحكام مهما كان الامر حيث أن هذا هو الذي يعطي الحماسة لكرة القدم.

وأكمل صلاح على أنه على الرغم من أن هذه التقنيه قدمت المساعدة له في ركلة الجزاء التي تمكن من تسجيل هدف منها في نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي وعلى الرغم من ذلك أكد صلاح أنه سوف يستطيع الحصول على المزيد من ضربات الجزاء خلال مباريات هذا الموسم بسبب تقنية الفيديو.

محمد صلاح يتحدث عن أسباب الخروج من أمم إفريقيا

كم تطرق محمد صلاح خلال تصريحاته لشبكة cnn عن بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تم استضافتها داخل مصر خلال الصيف الحالي حيث أكد صلاح للشبكة على أن أهم أسباب الخروج من دور ال16 هو الضغط الكبير الذي عاني منه اللاعبين.

حيث أن المباريات حضرها قوم جمهور غفير قدر بحوالي 80 ألف متفرج فشعر اللاعبين بالضغط الشديد ولم يتمكنوا من تقديم الأداء المتظر أو المستوى الذي كان يطمح في الشعب المصري.

كما أشار صلاح أن هناك العديد من الأشياء التي لم تجعل اللاعبين سعداء داخل المعسكر فعلى سبيل المثال التواجد مع الجمهور داخل المعسكر كان سهل وكان يخرج اللاعبين من التركيز