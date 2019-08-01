محمد صلاح و جمال بلماضي ضمن قائمة أفضل 10 في جوائز الفيفا “The Best” لعام 2019

أعلن اليوم الأربعاء الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن “قائمة أفضل 10 لاعبين” مرشحين لجائزة “the best” والتي تمنح لأفضل لاعب في الموسم الكروي الحالي 2019، وقد تم الأعلان أَيْضًا عن قائمة أفضل 10 مدربين لهذا العالم وافضل مدربات للسيدات، ومن المقرر ان يتم الاعلان في وَقْتًا لاحق عن تقليص عدد اللاعبين والمدربين والمدربات إلي ثلاثة فقط يكونوا مرشحين في القائمة النهائية، ويقام حفل جوائز الفيفا هذا العالم في مدينة ميلانو الايطالية في يوم 23 سبتمبر.

أفضل 10 لاعبين في العالم لعام 2019

كشف اليوم الاتحاد الدولي فيفا عن قائمة “أفضل عشرة لاعبين” لهذا الموسم وكنت فرحة الجماهير العربية كبيرة، حيث كان من بين الأفضل النجم المصري “محمد صلاح” نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري وهو الحاصل علي “دوري ابطال اوروبا” وفاز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي بعد أن أحرز 22 جول هذا الموسم وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

ليونيل ميسي – نادي برشلونة

محمد صلاح – نادي ليفربول

كيليان مبابي – نادي باريس سان جيرمان

ماتياس دي ليخت – نادي يوفنتوس

هاري كين – نادي توتنهام

كريستيانو رونالدو – نادي يوفنتوس

فيرجيل فان دايك – نادي ليفربول

فرينكي دي يونج – نادي برشلونة

ساديو ماني – نادي ليفربول

إيدين هازارد – نادي ريال مدريد.

أفضل 10 مدربين في العالم لعام 2019

وكانت هناك فرحة عربية أخري، باختيار مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي ضمن قائمة الأفضل لمدربين هذا العالم، وجاءت القائمة الكاملة كالتالي: