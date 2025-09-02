محمد صلاح وعمر مرموش ينخرطان في تدريبات منتخب مصر اليوم استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026

ينخرط كل من محمد صلاح، وعمر مرموش، نجمي ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين، اليوم الثلاثاء، الموافق 2 سبتمبر 2025، في تدريبات منتخب مصر الأول لكرة القدم، من أجل الاستعداد لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان المنتخب الوطني قد أعلن في وقت سابق القائمة المختارة لمعسكر شهر سبتمبر، ووقع اختيار العميد حسام حسن على الأسماء التالية:

أولا: في مركز حراسة المرمى

محمد الشناوي. مصطفي شوبير. محمد صبحي. عبد العزيز البلعوطي.

ثانيا: في خط الدفاع

رامي ربيعة. خالد صبحي. عمرو الجزار. حسام عبد المجيد. محمد ربيعة. محمد هاني. أحمد عيد. محمد حمدي. أحمد نبيل كوكا.

ثالثا: في خط الوسط

نبيل عماد دونجا. مروان عطية. محمود صابر. مهند لاشين. أحمد سيد زيزو. محمود تريزيجيه. عمر مرموش. إبراهيم عادل. محمد صلاح. حمدي فتحي

ثالثا: خط الهجوم

مصطفي محمد. أسامة فيصل.

وانطلق المعسكر التدريبي لمنتخب مصر، أمس الإثنين، ويواصل اليوم التدريبات بقيادة حسام حسن رفقة صلاح ومرموش، استعدادا لمواجهة إثيوبيا وبوركينا فاسو، يومي الجمعة والثلاثاء (5 و 9 سبتمبر الجاري).

وتقام المباراة الأولى ضد إثيوبيا على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، بينما مواجهة بوركينا فاسو على أرضية ملعب 4 أغسطس في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو.



ويأتي منتخب مصر في صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، يليه منتخب سيراليون في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، ثم في المركز الرابع والخامس يأتي كل من منتخب إثيوبيا ومنتخب غينيا بيساو برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل منتخب جيبوتي المجموعة لفي المركز السادس برصيد نقطة واحدة.

ويتبقى 4 جولات في تصفيات كأس العالم، ومن المقرر أن تقام جميعها في فترة التوقف الدولي لشهري أكتوبر وسبتمبر من العام 2025.