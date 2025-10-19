محمد صلاح من نجريج إلى قمة المجد الكروي العالمي

في عالمٍ تتلاطم فيه الأمواج بين الموهبة والتحدي وبين الأمل والخذلان قليلون هم من استطاعوا أن يصنعوا لأنفسهم مسارًا يصعد بهم من العدم إلى القمة من بين هؤلاء يتصدر النجم المصري محمد صلاح المشهد العالمي ليس فقط كلاعب كرة قدم من طراز فريد بل كرمز ثقافي وإنساني يخلّد اسمه في صفحات التاريخ المعاصر

النشأة والبدايات : من قرية نجريج يبدأ الحلم

وُلد محمد صلاح حامد غالي في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية في دلتا مصر وسط بيئة ريفية بسيطة حيث الحياة تسير بإيقاعها البطيء وأحلام الصغار غالبًا ما تُقيّد بالواقع كان الطفل صلاح يُطارد الكرة في الشوارع الترابية غير مدرك أن قدميه تقودانه إلى مجد عالمي

لم يكن الطريق سهلًا فالمسافة بين القرية والعاصمة كانت عقبة يومية لصلاح الذي كان يقطع مئات الكيلومترات بين منزله ونادي المقاولون العرب في القاهرة من أجل التدريب كان يخرج قبل الفجر ويعود بعد منتصف الليل مستنزفًا بدنيًا لكنه مليء بالإصرار تلك الرحلات الطويلة لم تكن سوى أولى خطواته نحو تحقيق حلمه

المقاولون العرب: بداية الانطلاقة المحلية

في نادي المقاولون العرب كانت أولى التجارب الاحترافية الحقيقية لفت صلاح الأنظار بفضل سرعته مهاراته العالية وقدرته على صناعة الفارق في عمر الـ18 أصبح لاعبًا أساسيًا في الدوري المصري الممتاز ومع توقف النشاط الرياضي في مصر عام 2012 لأسباب سياسية بدأت العيون الأوروبية تترقب هذا الجناح الطائر

الانتقال إلى أوروبا: محطة بازل وانطلاقة الحلم

في العام 2012 وقع محمد صلاح لنادي بازل السويسري ليبدأ أولى خطواته خارج حدود مصر أثبت نفسه سريعًا في أوروبا وشارك بفاعلية في تتويج الفريق بالدوري السويسري كما خطف الأنظار خلال مواجهات الفريق في البطولات الأوروبية خاصة أمام تشيلسي الإنجليزي

في مباراة لا تُنسى بدوري أبطال أوروبا واجه بازل نادي تشيلسي وسجل صلاح هدفًا حاسمًا في شباك الفريق اللندني كان ذلك الهدف بمثابة بطاقة تعريف للنجم المصري لدى كبرى الأندية الأوروبية

تشيلسي: تحديات البدايات الكبرى

في يناير 2014 انضم صلاح إلى نادي تشيلسي الإنجليزي تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو ورغم الترقب الكبير لم يحصل اللاعب على فرص كافية لإثبات نفسه لعب عددًا محدودًا من المباريات ووجد نفسه خارج الحسابات الفنية سريعًا إلا أن هذه التجربة رغم صعوبتها شكلت درسًا مهمًا في صقل شخصيته الاحترافية

إيطاليا: فورنتينا وروما وبزوغ النجم

أعار تشيلسي محمد صلاح إلى نادي فيورنتينا الإيطالي عام 2015 وهناك وجد متنفسًا للعودة تألق بشكل لافت في الدوري الإيطالي وسجل أهدافًا حاسمة ما جذب أنظار نادي روما الذي ضمه بشكل دائم في موسم 2016

مع روما وصل صلاح إلى ذروة التألق محليًا حيث شكّل ثنائيًا رائعًا مع إدين دجيكو وساهم في رفع مستوى الفريق هجوميًا أنهى الموسم بـ19 هدفًا وأصبح من أبرز نجوم الدوري الإيطالي ما جعله هدفًا لأندية البريميرليغ مجددًا

ليفربول : حيث كُتبت الأسطورة

في صيف 2017 وقع محمد صلاح عقد انتقاله إلى ليفربول مقابل 42 مليون يورو ليبدأ فصلًا جديدًا من مسيرته أصبح فيه أكثر من مجرد لاعب كرة قدم في أول مواسمه مع الفريق حطم الأرقام القياسية وسجل 44 هدفًا في جميع المسابقات محققًا رقمًا لم يصل إليه أي لاعب في تاريخ ليفربول بموسم واحد

قاده تألقه إلى التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017-2018 كما نال جائزة الحذاء الذهبي ثلاث مرات في مواسم 2018 2019 و2022 لم يتوقف تأثيره عند حدود الإحصائيات بل أصبح وجهًا عالميًا يروّج لقيم التواضع العمل الجاد والإيمان بالنفس

الإنجازات الجماعية : تتويج المسيرة

على مستوى الفريق ساهم صلاح في قيادة ليفربول إلى ألقاب بارزة

دوري أبطال أوروبا 2019

الدوري الإنجليزي الممتاز 2020

كأس العالم للأندية 2019

كأس السوبر الأوروبي 2019

كأس الرابطة الإنجليزية 2022

تلك البطولات كانت شهادة تتويج لمسيرة صلاح مع “الريدز” حيث أصبح الهداف التاريخي للنادي في دوري أبطال أوروبا وتخطى أساطير مثل ستيفن جيرارد في عدد الأهداف الأوروبية

مع منتخب مصر: قلب ينزف حبًا للوطن

لم يبخل محمد صلاح بأي جهد حين ارتدى قميص منتخب مصر قاد الفراعنة للتأهل إلى كأس العالم 2018 بعد غياب دام 28 عامًا حين سجل هدف التأهل التاريخي أمام الكونغو في الدقيقة 94 كما قاد المنتخب إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2017 وكان وصيفًا مرة أخرى في نسخة 2021

ورغم خيبة الأمل في كأس العالم ظل صلاح رمزًا وطنيًا محبوبًا تتعالى هتافات الجماهير باسمه في كل مباراة ويتم الاحتفاء به كأحد أهم اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية

شخصيته وحياته الخاصة: تواضع وأخلاق

ما يميز محمد صلاح عن غيره من النجوم العالميين هو حضوره الإنساني الهادئ خارج الملعب متزوج من ماجي صادق زميلته في المدرسة وله ابنتان مكة وكيان رغم الشهرة والثروة لم يتغير صلاح ويحرص دائمًا على إظهار الجوانب العائلية في حياته ويشارك متابعيه صورًا عفوية مع أسرته

كما يُعرف صلاح بأعماله الخيرية الواسعة فقد تبرع بملايين الجنيهات لمستشفيات مصر وساهم في إنشاء وحدات طبية ومدارس في قريته نجريج دعم مشروعات تنموية وسدد ديونًا عن أسر محتاجة مما جعله يُلقب بـ”سفير الخير” في وطنه

صلاح: أكثر من مجرد لاعب

محمد صلاح ليس فقط نجمًا كرويًا بل حالة فريدة تجمع بين الموهبة والخلق بين العالمية والجذور يُمثل جسرًا يربط الشرق بالغرب وينقل صورة مشرفة للعرب والمسلمين في المحافل العالمية بعيدًا عن الخطابات وبقوة الأداء والمثال الحي

في كل مرة يركض فيها على المستطيل الأخضر يحمل معه أحلام طفل من قرية صغيرة ويُثبت للعالم أن الحلم العربي لا زال ممكنًا

في الختام

من نجريج إلى الأنفيلد ومن الحلم إلى الإنجاز شق محمد صلاح طريقه بإصرار لا يلين وأخلاق لا تهتز ومع كل هدف يسجله وكل جائزة يرفعها يُعيد رسم صورة البطل الحقيقي ذاك الذي لم ينس جذوره ولم يتنكر لوجعه الأول وبقدر ما كتب المجد باسمه كتب صلاح اسمه في قلوب الملايين لاعبًا وإنسانًا وأيقونة